Vinaigrette, una colorata esplosione di gusto (in formato mignon)

C’è un’insalata che ha dato gusto a tutte le occasioni speciali celebrate dalla mia famiglia: la vinaigrette. Veniva preparata da mia nonna durante la Quaresima e a me oggi piace cucinarla in autunno, nella stagione delle barbabietole. Si prepara con ingredienti facili da trovare: barbabietole bollite, patate, carote, cetrioli sottaceto e cipolle. Molte famiglie aggiungono alla vinaigrette anche cavoli sottaceto o fagioli bianchi. Per dare un tocco di sapore in più, ho deciso di aggiungere un ingrediente segreto: i cetrioli leggermente salati.

Un passaggio secondo me importante è l’aggiunta delle spezie all’acqua dove faccio bollire le verdure. Infine, ma non meno importante, le dimensioni delle verdure affettate! Dovranno essere tutte uguali, e avere la stessa dimensione dei piselli.

In questo modo, l’insalata si presenta meglio e anche il gusto ne gioverà: sentirete un sapore uniforme e intenso.

Mia nonna preparava la vinaigrette con olio di girasole; io uso quello di semi di girasole tostati. Ma potete usare qualsiasi olio.

Le cipolle sono solitamente aggiunte alla vinaigrette per renderla più piccante. Io uso cipolle verdi fresche, che hanno un gusto più delicato e rinfrescano l'intera insalata con il loro colore.

Per la vinaigrette

Ingredienti:

Julia Mulino Julia Mulino

Barbabietole - 2 grandi

Patate - 2

Carote - 2

Piselli - 1 tazza

Cetrioli leggermente salati - 3

Cetriolo fresco - 1

Burro

Sale

Foglia di alloro

Pepe nero

Preparazione:

1 Mettete le patate, le carote e le barbabietole in acqua fredda con alloro e pepe nero. Fatele bollire finché saranno cotte (ma assicuratevi che non si cuociano troppo!). Controllatele con un coltello.

Julia Mulino Julia Mulino

2 Mettete le verdure sotto l'acqua corrente fredda per 30 secondi: vi aiuterà a rimuovere più facilmente la buccia.

Julia Mulino Julia Mulino

3 Tagliate le patate in pezzi della grandezza di un pisello.

Julia Mulino Julia Mulino

4 Ripetete la stessa cosa con le carote, le barbabietole e i cetrioli.

Julia Mulino Julia Mulino

5 Mettete tutti gli ingredienti in una ciotola grande. Aggiungete le cipolle verdi tritate.

Julia Mulino Julia Mulino

6 Mescolate l'insalata vinaigrette, salatela e conditela con l'olio.

Julia Mulino Julia Mulino

7 Usate un’altra ciotola per servire, per assicurare un piatto ordinato da presentare a tavola.

Julia Mulino Julia Mulino

8 Buon appetito!

Julia Mulino Julia Mulino

Per i cetrioli leggermente salati

Ingredienti:

Per un vasetto da 800 ml e 500 gr di cetrioli

Salamoia: 500 ml di acqua calda + un cucchiaio di sale grosso

Spezie: aglio, pepe, alloro, semi di aneto, rafano e foglie di ribes nero

Preparazione:

Lavate i cetrioli, tagliateli su entrambi i lati e trasferiteli in un barattolo insieme alle spezie. Versate la salamoia calda (quasi bollente). Una volta raffreddato, lasciate il barattolo in frigorifero per tutta la notte. I cetrioli saranno leggermente salati e non si conserveranno a lungo.

LEGGI ANCHE: Dal borsch alla vodka: quei simboli della cucina russa che non sono stati inventati in Russia

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale