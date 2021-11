Syrniki gourmet con fiocchi d’avena e marmellata di pigne: la ricetta dello chef

Nell’epoca di internet, la prima cosa che molti fanno non appena si siedono a tavola non è mangiare, bensì scattare una bella foto al piatto, che deve essere rigorosamente invitante e sorprendente. Ciò vale anche per le classiche ricette della nonna, che possono essere rivisitate in chiave moderna. Prendete i syrniki, le frittelline tipiche della cucina russa. Variando leggermente gli ingredienti si ottiene una colazione gourmet da far invidia a un ristorante di lusso!

Ed è proprio ciò che avviene nella cucina del ristorante LES, dove lo chef Andrej Kolodyazhnij prepara dei syrniki speciali, combinando due ingredienti classici della colazione: la ricotta e i fiocchi d’avena.

La marmellata di pigne conferisce un gusto davvero speciale al piatto; ma se non ce l’avete, niente paura: potete utilizzare quella che più preferite. Al posto della classica panna acida, lo chef suggerisce di provare la crema di topinambur a base di latte di cocco con un pizzico di sale e pepe.

Andrej Kolodyazhnij Ufficio stampa Ufficio stampa

Ingredienti

Per i syrniki:

Tvorog (o ricotta) senza grassi - 400 gr

Massa di tvorog - 100 gr

Tuorlo - 40 gr

Semolino - 20 gr

Fiocchi d'avena - 40 gr

Burro - 15 gr

Miele - 15 gr

Confettura di pigne - 30 ml

Crema di topinambur - 50 gr

Per la crema di topinambur:

Topinambur - 100 gr

Latte di cocco - 50 ml

Sale - 2 gr

Sciroppo di topinambur - 50 gr

Pepe - 2 gr

Ufficio stampa Ufficio stampa

Preparazione:

Mescolate la ricotta con la massa di tvorog, aggiungete il tuorlo e il semolino. Quindi aggiungete il miele e mescolate fino a ottenere un composto liscio.

Dividete il composto in più parti, formate delle palline e impanatele con dei fiocchi d'avena.

Scaldate una padella e friggete i syrniki nel burro su entrambi i lati.

Lessate il topinambur nel latte di cocco; aggiungete lo sciroppo di topinambur, un pizzico di sale e pepe. Con un frullatore, riducete l’impasto in purea e versatelo nel sac à poche.

Al momento di servire, versate su un piatto un paio di cucchiai di marmellata di pigne e adagiatevi sopra i syrniki. Decorate il piatto con la crema di topinambur. Buon appetito!

LEGGI ANCHE: Sette squisite colazioni russe per ogni giorno della settimana

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale