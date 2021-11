Kruglik, la torta tipica dei matrimoni cosacchi (RICETTA)

Famosi per essere guerrieri coraggiosi e temerari, i cosacchi sono una comunità etnica e sociale che vive nel Sud della Russia da 500 anni. I matrimoni in questa comunità sono molto diversi da quelli a cui siamo abituati noi e il banchetto è caratterizzato da piatti molto particolari.

Alla festa vengono accolti non solo gli amici e i parenti degli sposi, ma anche gli abitanti del quartiere e i passanti.

Fra i piatti più comuni che vengono serviti ai matrimoni cosacchi c’è il “kruglik” (“kruglyj” in russo significa “rotondo”). Il kruglik è la tipica torta delle feste, fatta con pasta lievitata e vari ripieni; può essere farcita con carne, mele, cavoli, ricotta o marmellata.

In passato, il “kruglik” veniva cucinato solo nelle grandi occasioni, come i matrimoni o le cerimonie solenni; la torta simboleggiava l'ospitalità e la cordialità, la generosità dei proprietari, il benessere della famiglia e il rispetto delle tradizioni.

Ci sono però alcune regole da seguire: per esempio, se il kruglik è dolce, viene cosparso di zucchero a velo; se invece è a base di carne, allora al ripieno si aggiunge del brodo (circa 300 ml). Un’altra particolarità di questa torta è l’appetitosa crosta dorata, che si ottiene spennellando la superficie con dell’uovo dopo i primi 15-20 minuti di cottura. Infine, si consiglia di lavorare l’impasto con le mani, delicatamente.

La torta kruglik è sempre stata considerata la tradizionale torta nuziale: in passato veniva decorata con foglie, fiori e ornamenti intrecciati. Proviamo anche noi?

Ingredienti

Per l’impasto:

4 bicchieri di farina (250 gr ciascuno)

100 gr di burro

100 gr di zucchero

2 uova

20 gr di lievito

½ cucchiaino di sale

Per il ripieno:

100 gr di mele

½ bicchiere di marmellata

Procedimento:

Versate il latte caldo in una ciotola profonda, aggiungete un uovo, il sale, lo zucchero e il lievito, e mescolate con una frusta. Lasciate riposare per 10 minuti.

A questo punto, aggiungete il burro fuso, sbattete con energia e iniziate ad aggiungere gradualmente la farina, mettendone da parte 100-200 gr: vi servirà fra poco.

Setacciate i restanti 100-200 gr sul tavolo, e trasferitevi sopra l'impasto. Impastate gradualmente con le mani fino a quando l’impasto risulterà morbido e si staccherà facilmente dalle dita (ci vorranno 3-5 minuti).

Mettete l'impasto in una ciotola, copritelo con un pezzo di pellicola da cucina, quindi avvolgetelo in un ampio asciugamano e lasciatelo lievitare per 40-50 minuti.

Successivamente, togliete l'impasto dalla ciotola (dovrà essere molto flessibile, elastico e caldo, e per questo facile da lavorare); trasferitelo sul tavolo cosparso di farina.

Stendete un pezzo di impasto in una teglia rotonda per dolci; riempitelo con le fettine di mela e versateci sopra la marmellata.

Arrotolate un altro pezzo di pasta e ricavate delle strisce come mostrato in foto.

Stendete sopra la torta verticalmente nove strisce; usate le strisce più lunghe al centro e quelle più corte alle estremità.

Disponete altre cinque strisce in modo che cadano quasi dalla torta. Adagiate una delle 9 strisce perpendicolarmente in cima. Dispiegate le 5 strisce verticali all'indietro in modo che si adagino su quella perpendicolare. Rimarranno 8 strisce.

Intrecciate una sopra l’altra le strisce di impasto in modo da creare un disegno spettacolare.

Piegate l’impasto in eccesso ai bordi della torta e “pizzicatelo” con il bordo inferiore della torta.

Dividete l’impasto restante in 4 palle, e stendetele. Mettete il primo disco sul tavolo, ungetelo con burro caldo e cospargetelo di zucchero. Mettetevi sopra il secondo disco e ripetete il processo.

Dividete il disco spesso in 8 parti.

Realizzate un piccolo foro all'interno di ogni parte. E girate ogni pezzo di pasta attraverso questi piccoli fori. Guardate la foto per confrontare i risultati.

Decorate la torta con gli ornamenti del passaggio precedente.

Ungete la torta con un uovo mescolato con un po' di latte.

Cuocete la torta per 40 minuti a 180°C. Toglietela dal forno, spruzzatela con acqua usando una bottiglietta spray o un pennello da cucina. Coprite la torta con un asciugamano e lasciatela riposare per 10-15 minuti. La torta sarà molto morbida e tenera. Buon appetito!

