Cosa sono quelle grandi colonne rosse che svettano nel centro di San Pietroburgo?

Le celebri colonne rosse di San Pietroburgo sono chiamate colonne rostrate. Nell’Antica Roma c’era l’usanza di decorare le colonne con trofei, prue o arieti delle navi nemiche sconfitte. Il rostro (latino “rostrum”) è infatti un pesante oggetto da sfondamento che veniva montato sulla prua delle antiche navi per affondare le imbarcazioni nemiche.

Altri celebri esempi di colonne rostrate sono il Monumento a Colombo a New York, o la colonna che svetta in Place des Quinconces a Bordeaux, in Francia. In Russia ce ne sono anche nella tenuta zarista di Tsarskoe Selo e a Vladivostok.

Ma San Pietroburgo ha sicuramente le colonne rostrate più famose del mondo. Sono state create nel 1805-1810 dall'architetto francese Jean-François Thomas de Thomon. Entrambe sono in pietra, alte 32 metri e decorate con otto arieti di navi, oltre ad ancore e creature fiabesche: cavallucci marini, pesci e coccodrilli... I “rostri” delle navi affissi sulle colonne di San Pietroburgo sono però finti: sono di rame.



