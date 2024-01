Dove si possono ammirare le nuvole lenticolari?

Nella penisola della Kamchatka il tempo è assai mutevole. In pochissimo tempo al sole si alternano pioggia, nebbia, e viceversa. Spesso le cime dei monti locali vengono “abbracciate” da curiose nuvole, dette lenticolari.

Magadan Kirill Uyutnov (CC BY-SA 4.0) Kirill Uyutnov (CC BY-SA 4.0)

Queste nuvole si formano in condizioni di aria stratificata a seguito dell’inversione termica e soltanto in prossimità di sistemi montuosi. Anche in caso di venti forti, rimangono statiche, cioè non si spostano, cosa che le fa somigliare a un ufo. Sono particolarmente belle quando vengono illuminate dal sole che sta tramontando.



LEGGI ANCHE: Miraggi artici, tre soli e colonne di luce: gli insoliti fenomeni che si verificano nei cieli russi

