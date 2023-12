Sai che una delle dune più alte d’Europa si trova in Russia?

Russia Beyond

È sul Baltico, in un ecosistema unico, e, grazie al vento che sposta la sabbia, si può anche assistere a un “concerto” della natura

Il parco nazionale “Kurshskaja kosa” che prende il nome dall’omonima penisola (conosciuta in italiano come Penisola di Neringa o Penisola dei Curi) si trova nella regione di Kaliningrad e occupa una striscia di terra che separa il Mar Baltico dalla Laguna dei Curi. I paesaggi sabbiosi con numerose dune attirano turisti da tutte le parti del Paese.

Proprio qui, a poca distanza dal villaggio di Morskoe e dalla città di Zelenogradsk, si trova la duna Orekhovaja, una delle più alte d’Europa. La duna si estende per 2,4 km lungo la laguna e può essere esplorata, seguendo un sentiero ecologico con numerosi punti panoramici.

Sul posto, i turisti possono anche ascoltare il “canto delle dune”: quando la sabbia scivola, sospinta dal vento, ogni movimento provoca un effetto acustico particolare.

Il punto più alto della duna (62 metri) si chiama Altura di Epha, in onore di Wilhelm Franz Epha (1828-1904), ispettore delle dune che per oltre quarant’anni lavorò nella Penisola di Neringa quando faceva ancora parte della Prussia orientale.

All’inizio del XIX secolo, a causa della deforestazione, le dune cominciarono a espandersi, occupando sempre nuovi spazi e inghiottendo interi villaggi. La vegetazione esistente non era più sufficiente per contenerne l’espansione. Per fermare le sabbie, bisognava piantare nuovi alberi.

Epha elaborò un metodo efficace per stabilizzare le dune, ma l’espansione delle sabbie fu arginata soltanto all’inizio del XX secolo.

I lavori di stabilizzazione degli ecosistemi dunali continuano ancora oggi. I turisti possono spostarsi soltanto lungo i percorsi ecologici, e “calpestare” le dune è vietato.



