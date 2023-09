Perché in montagna si costruiscono gli “ometti”, le piramidi di pietra?

Chi ama la montagna sicuramente ha visto delle piccole piramidi di pietra, comunemente chiamate “ometti” o “omini”. Sono opera dei turisti. Come è nata questa tradizione?

Nei tempi antichi questi cumuli di pietre servivano per l’orientamento. Per esempio, gli ometti grandi segnalavano la presenza di tumuli o dolmen. Gli ometti disposti ad intervalli regolari potevano indicare un sentiero da seguire, mentre sulla cima dei monti venivano realizzati in corrispondenza del punto più alto.

Lev Fedoseev/TASS Lev Fedoseev/TASS

In Buriazia e a Tuva tali strutture si chiamano “obo” e le si incontra lungo le strade e i sentieri di montagna. A molti obo i viaggiatori attaccano dei nastri per esprimere il loro rispetto agli spiriti.

Oggi i turisti costruiscono ometti per segnalare il percorso, e quindi non perdere la strada, o per lasciare delle informazioni ai gruppi che verranno in seguito.

Tuttavia, alcuni turisti compongono gli ometti meccanicamente, per loro è come scrivere “Ivan è stato qui”.





LEGGI ANCHE: Le foto di sette grandi montagne russe (oltre all’Elbrus) da scalare

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale