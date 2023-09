Cosa significa il riconoscimento reciproco dei visti tra Russia e Bielorussia?

Posso andare in Bielorussia con il visto russo? Posso andare in Russia con il visto bielorusso? Il visto di uno dei due Paesi vi permetterà presto di visitarli entrambi! Ma leggete con attenzione la nostra guida per non incorrere in errori

Nel 2020, la Russia e la Bielorussia hanno firmato un accordo in base al quale i cittadini stranieri e gli apolidi potranno entrare nel territorio di entrambi i Paesi, se in possesso di un visto valido per uno dei due. Tuttavia, l’accordo non è ancora entrato in vigore.

L’accordo del 2020

Poiché la Russia e la Bielorussia stanno compiendo passi verso la creazione di un’entità sovranazionale ed intergovernativa chiamata “Stato dell’Unione” (“Sojuznoe gosudarstvo”), tra i due Paesi sono stati stipulati numerosi accordi di integrazione. Uno di questi, che potrebbe interessare coloro che desiderano visitare la Russia, è l’accordo del 2020.

Il documento stabilisce che i cittadini stranieri e gli apolidi possano visitare e transitare sia in Russia che in Bielorussia, a condizione di avere il visto di uno dei due Paesi. Ciò significa che chi ha un visto per la Bielorussia può visitare o transitare in Russia senza dover ottenere un visto russo e viceversa.

La legge che recepisce l’accordo è stata firmata dal presidente Vladimir Putin nel gennaio 2023 ed stata pubblicata poco dopo. Tuttavia, al momento dell’uscita di questo nostro articolo non è ancora entrata in vigore.

Secondo l’Ambasciata bielorussa negli Stati Uniti, tutte le procedure per l’attuazione della legge dovrebbero essere completate entro l’inizio del 2024. Ciò significa che attualmente i turisti devono ancora ottenere visti separati per visitare l’uno o l’altro Paese: il visto russo per visitare la Russia e il visto bielorusso per visitare la Bielorussia.

Aspetti da conoscere per il futuro

Nel caso in cui vogliate sfruttare questa opportunità quando l’accordo diventerà effettivo, dovrete comunque tenere conto di diversi aspetti.

L’accordo si applica ai visti, ai permessi di soggiorno temporanei (in Russia RVP), alla permesso di soggiorno permanente (In Russia VNZh) e ai documenti per visitare un evento internazionale.

Il periodo di soggiorno inizia dalla data di ingresso in uno dei due Paesi. Ad esempio, se avete un visto russo da 90 giorni potrete soggiornare in Russia 90 giorni o in Russia e in Bielorussia per 90 giorni in totale. Ma non è possibile trascorrere 90 giorni in Russia e poi recarsi in Bielorussia, poiché il periodo di soggiorno consentito è terminato.

Se i cittadini del vostro Paese non hanno bisogno di visti per visitare la Russia e la Bielorussia, potrete spostarvi liberamente tra i due Paesi. Se i cittadini del vostro Paese hanno bisogno di un visto per la Russia ma non per la Bielorussia o viceversa, avrete bisogno di un visto. Ad esempio, gli albanesi non hanno bisogno di un visto per visitare la Bielorussia, ma ne hanno bisogno per visitare la Russia. Pertanto, avranno bisogno di un visto russo anche se entrano in territorio bielorusso senza visto bielorusso.

Un permesso di lavoro, un visto di studio, un permesso di soggiorno temporaneo o un permesso di soggiorno permanente di uno dei Paesi permette di vivere, studiare o lavorare solo nel Paese che ha rilasciato i documenti. In altre parole, non è possibile lavorare in Bielorussia con un permesso di lavoro russo e viceversa.

Se vi è stato vietato di entrare in uno dei Paesi, non potrete entrarvi attraverso il territorio del secondo Paese. Ad esempio, se vi è vietato entrare in Russia, ma potete visitare la Bielorussia, ciò non significa che possiate attraversare il confine tra Russia e Bielorussia.

È necessario rispettare le leggi del Paese che si sta visitando (cioè in Bielorussia bisogna rispettare le leggi bielorusse anche se siete entrati nello Stato dell’Unione con un visto russo, e viceversa).



