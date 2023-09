Come ottenere il Permesso di soggiorno comprando un immobile in Russia

Gli stranieri, per ottenere il Permesso di soggiorno in Russia in procedura semplificata, devono acquistare un bene immobile di qualsiasi tipo (ad uso commerciale o residenziale, un lotto edilizio, ecc.) nella fase di costruzione o entro due anni dalla messa in esercizio dell’immobile, e mantenerne la proprietà per almeno un anno. È inteso che l’immobile non deve essere gravato da vincoli o diritti altrui. Alla scadenza del termine indicato sopra, il cittadino straniero può presentare al Ministero dello Sviluppo Economico della Russia o al Ministero degli Affari Interni la domanda di rilascio del Permesso di soggiorno.

Ai fini di rilascio del Permesso di soggiorno il valore minimo catastale dell’immobile deve essere pari o superiore a: 20 milioni di rubli nel Circondario federale dell’Estremo Oriente (al cambio di fine settembre 2023, circa 196 mila euro), e 50 milioni di rubli a Mosca (490 mila euro) . Nelle altre regioni del Paese tale valore minimo è di 25 milioni di rubli (245 mila euro).

Il Circondario federale dell’Estremo Oriente è composto da:

Oblast dell’Amur,

Oblast autonoma ebraica,

Territorio della Transbajkalia,

Territorio della Kamchatka,

Oblast di Magadan,

Territorio del Litorale,

Repubblica di Buriazia,

Repubblica di Sakha (Jakuzia),

Oblast di Sakhalin,

Territorio di Khabarovsk,

Circondario autonomo della Chukotka

Gli investitori che acquistano dei beni immobili in Russia, come anche alcune altre categorie agevolate (specialisti del settore IT, cittadini del Kazakistan e della Moldova, ecc.) possono ottenere il Permesso di soggiorno in procedura semplificata. Tale procedura semplificata consente di ottenere il Permesso di soggiorno (VNZh; “Vid na zhitelsvo”) per residenza senza previo ottenimento del Permesso di soggiorno temporaneo (Rvp; “Razreshenie na vremennoe prozhivanie”), e senza la necessità di risiedere in Russia per 8 mesi prima della presentazione della domanda, come previsto invece dalla procedura standard.

Quali diritti sono associati al Permesso di soggiorno?

Di solito, il Permesso di soggiorno è una delle fasi per ottenere la cittadinanza della Federazione Russa. Il cittadino straniero richiede prima il Permesso di soggiorno temporaneo (si tratta di apposito timbro che viene messo sul passaporto; il permesso, in questo caso, è valido 3 anni), poi richiede il Permesso di soggiorno e, infine, la cittadinanza russa.

Il Permesso di soggiorno conferma il diritto del cittadino straniero a risiedere permanentemente in Russia e il suo diritto a entrare e uscire dal Paese liberamente.

Il Permesso di soggiorno garantisce al titolare anche il diritto ad aprire delle attività in qualsiasi regione del Paese, a ottenere l’assistenza sanitaria nell’ambito dell’Assicurazione sanitaria obbligatoria e, qualora ci abbiano i requisiti, a ricevere una pensione, prestazioni sociali e servizi gratuiti di formazione.

Tuttavia, i titolari del Permesso non possono esercitare il diritto di voto, essere pubblici ufficiali, prestare il servizio di leva (ma possono entrare nell’esercito come volontari, firmando un contratto) e non possono ricoprire alcuni altri incarichi.

Documenti necessari per ottenere il Permesso di soggiorno in cambio dell’acquisto di beni immobili

Dopo 12 mesi di proprietà ininterrotta del relativo bene immobile, il richiedente può rivolgersi al Ministero dello Sviluppo Economico della Russia per ricevere consulenza su questioni relative al suo riconoscimento in qualità di investitore ai fini di rilascio del Permesso di soggiorno (lo può fare online o in presenza, fissando un appuntamento sul sito del Ministero). Altrimenti, può rivolgersi all’amministrazione territoriale del Ministero degli Affari Interni, presentando i documenti necessari.

Documenti richiesti per il rilascio del Permesso di soggiorno:

Domanda di rilascio del Permesso (in 2 esemplari), scritta a mano, in maniera leggibile, o a stampa.

Estratto dal Registro immobiliare unificato, che può essere ottenuta presso un Centro multifunzionale per servizi statali e municipali (sportello unico) o sul sito gosuslugi.ru (la procedura di registrazione degli stranieri è consultabile qui).

L’estratto deve indicare il valore catastale dell’immobile e constatare l’assenza dei vincoli. L’immobile deve essere libero dai vincoli e dalle limitazioni dei diritti per almeno 12 mesi. Se l’immobile è stato comprato con un mutuo non ancora estinto, tale acquisto non dà diritto all’ottenimento del Permesso.

Fotografie del richiedente (n. 4) a colori o in bianco e nero, senza ritocchi. I moduli della domanda e le istruzioni (scaricabili) sono disponibili sito del Ministero degli Affari Interni).

Il Ministero può richiedere anche dei documenti aggiuntivi (ad esempio, la Carta di migrazione che gli stranieri ricevono all’ingresso nel paese). Il rilascio del Permesso di soggiorno è un servizio a pagamento, pertanto si dovrà pagare un’imposta.

Tutti i documenti stilati in lingua straniera devono essere tradotti in lingua russa con autentica notarile.

La disponibilità del Permesso può essere verificata sul sito del Ministero degli Affari Interni. La decisione in merito viene presa entro 30 giorni lavorativi.

All’estero, per la consulenza su questioni relative all’ottenimento del Permesso di soggiorno in Russia occorre rivolgersi all’ambasciata o ai consolati della Federazione Russa.

In quale altro modo gli investitori possono ottenere il Permesso di soggiorno in Russia?

Oltre a coloro che investono in beni immobili, possono ottenere il Permesso di soggiorno in procedura semplificata anche gli investitori stranieri che soddisfino una delle tre condizioni qui sotto:

1) aver investito almeno 15 milioni di rubli in progetti regionali di rilevanza nei 3 anni precedenti alla presentazione della domanda;

2) aver investito 30 milioni di rubli in un’azienda russa che operi da almeno 3 anni e che durante l’anno immediatamente precedente alla presentazione della domanda abbia pagato almeno 6 milioni di rubli di imposte e contributi;

3) aver registrato, ed esserne titolare, una persona giuridica che operi in Russia da almeno 2 anni e versi annualmente imposte per almeno 4 milioni di rubli.

Il Permesso di soggiorno in Russia è caro?

Per ottenere il Permesso di soggiorno in Russia in cambio dell’acquisto di un bene immobile occorre investire circa 210 mila dollari nell’Estremo Oriente e 526 mila dollari a Mosca (il cambio a fine settembre 2023 è di circa 101 rubli per un euro).

Per fare un confronto, negli Emirati Arabi Uniti, a Dubai, per ottenere il visto di residenza (un analogo del Permesso di soggiorno) occorre comprare un immobile che costi almeno 750 mila dirham, cioè 205 mila dollari Usa (la cifra varia a seconda dell’Emirato).

Secondo Dmitrij Volvach, viceministro dello sviluppo economico della Russia, l’interesse per l’ottenimento semplificato del Permesso di soggiorno in Russia è vivo in primo luogo da parte dei cittadini dell’Unione economica eurasiatica, della Csi, dei Paesi del Medio Oriente e dell’Asia. Nel 2023, i potenziali investimenti degli stranieri in Russia sono stimati attorno a 12 miliardi di rubli; negli anni successivi potranno raggiungere 40 miliardi di rubli all’anno.

