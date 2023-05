Come spedire un pacco dalla Russia all’estero nel 2023?

Spedire un pacco dalla Russia all’estero è molto più facile che farlo arrivare dall’estero in Russia. Nonostante le sanzioni in atto, la rappresentanza estera delle poste russe continua a lavorare. E i pacchi possono essere spediti tramite diverse aziende.

Aziende che spediscono all’estero

Pochta Rossii

L’azienda continua a spedire all’estero, e la geografia delle consegne è piuttosto ampia. Attualmente i pacchi possono essere spediti verso 126 dei 209 paesi del mondo, elencati sul sito dell’azienda. I pacchi non si possono spedire in Polonia, Finlandia, Australia, Nuova Zelanda e diversi altri Paesi (l’elenco completo può essere consultato sul sito ufficiale delle poste russe). Nei Paesi dove si continua a erogare il servizio, il termine massimo di consegna è di 40 giorni. Per consegnare in Europa Occidentale ci vogliono, mediamente, da 15 a 30 giorni.

Kirill Kukhmar/TASS Kirill Kukhmar/TASS

Per spedire un pacco è sufficiente andare sul sito della posta russa e scegliere la tariffa. Le tariffe sono 3: Standard, Accelerato e EMS (Express Mail Service; ossia “posta prioritaria”. Dopo il calcolo del costo, cliccate su “Continuare l’operazione” e seguite le istruzioni. Una precisazione importante: nella dichiarazione doganale bisogna indicare, letteralmente, tutti gli oggetti contenuti nel pacco. Ma attenzione: sul modulo ci sono soltanto 20 righe! Se gli oggetti nel pacco sono più numerosi, dovrete spedire un secondo pacco.

Una ragazza che ha spedito un pacco da Brjansk a Limassol (Cipro), scrive che la spedizione di un pacco di 7 kg le è costata 3.550 rubli (circa 41 euro al cambio di metà maggio 2023) e la consegna ha richiesto 26 giorni. A un certo punto non poteva più tracciare il pacco, il computer le segnalava soltanto “spedito dal terminale in Russia”. Comunque, il pacco è arrivato al destinatario senza problemi. Ad ogni modo, all’arrivo, il contenuto del pacco sarà valutato e il destinatario, probabilmente, dovrà pagare dei dazi. Tuttavia, se il pacco contiene soltanto delle cose usate, i dazi non si pagano.

DHL

Gavriil Grigorov/TASS Gavriil Grigorov/TASS

L’azienda non fa spedizioni all’interno della Russia, né dall’estero verso la Russia. Tuttavia dalla Russia si può spedire verso quasi tutte le località del mondo. La procedura è analoga a quella descritta in precedenza: andare sul sito, calcolare le tariffe e scegliere la più conveniente. Poi compilare il modulo dei dati personali, indicare quant’altro sarà richiesto e seguire le istruzioni. Prima di fare quanto sopra, è consigliabile ottenere informazioni certe sulla possibilità di spedizione verso il Paese desiderato, usando il numero telefonico indicato sul sito.

Il principale svantaggio della DHL sono le tariffe. Se con la posta russa spedire un pacco da Brjansk a Limassol è costato 3.550 rubli (41 euro), la DHL, per lo stesso peso e la stessa città di destinazione, chiede 32.540 rubli (378 euro). Però la consegna sarà effettuata entro 7 giorni.

“DHL in Russia lavora, mando regolarmente dei pacchi negli Usa e in Gran Bretagna: 10.000 rubli [116 euro] per un pacchetto fino ad 1 kg di peso. L’ultimo pacco l’ho spedito in Inghilterra tramite la posta russa, è stato consegnato in soli 8 giorni (ci possono essere, tuttavia, dei ritardi). C’è poi Boxberry – 12-20 giorni per consegnare negli Usa o in Gran Bretagna, che chiede 2.500 rubli [29 euro] per un pacco non eccedente il chilo”, scrive Anna Smirnova su un blog nel quale si discutono i problemi inerenti alla spedizione dei pacchi postali all’estero.

Boxberry

Legion Media Legion Media

Consegna in tutto il mondo. Le tariffe e i tempi di consegna sono abbastanza “umani”. Per esempio, spedire da Mosca in Italia un pacco di 4 kg costa 3.335 rubli (39 euro). Tempo di consegna: 10-16 giorni lavorativi. Oltre alla tariffa, si pagano anche i dazi, che dipendono dalla destinazione e si possono calcolare sul sito.

PonyExpress

Anche nel caso di PonyExpress occorre andare sul sito ufficiale dell’azienda. Prima si calcolano il costo della spedizione e i tempi orientativi della consegna, poi si procede a compilare i relativi moduli. Per esempio, spedire un pacco di 5 kg dalla Russia in Francia, con consegna a domicilio, costerà 24.410 rubli (283 euro). La consegna richiede, orientativamente, 9-18 giorni (escludendo il giorno di accettazione e i giorni festivi).

Legion Media Legion Media

Indipendentemente dal servizio che scegliete, conviene studiare attentamente l’elenco degli oggetti di cui è proibita la spedizione postale, che talvolta contiene delle cose bizzarre (per esempio, è vietato spedire i guanti in pelle, sia essa naturale o sintetica). L’elenco completo può essere trovato sul sito di ciascuna delle aziende di cui abbiamo parlato in questo articolo. Anche i dazi vengono calcolati in funzione del tipo delle cose spedite (oggetti nuovi o già usati, destinati all’uso personale o alla vendita), e in funzione del valore della spedizione.

LEGGI ANCHE: Come spedire un pacco in Russia nel 2023?

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale