Come spedire un pacco in Russia nel 2023?

A causa dell’attuale situazione geopolitica, la maggior parte dei servizi di spedizione non effettua più consegne in Russia. Ma ci sono aziende che possono aiutarvi!

Prima del febbraio 2022, avreste potuto inviare un pacco o una lettera in Russia tramite le varie poste statali o i servizi di spedizione internazionali come DHL, FedEx, UPS e altri. Tutte queste opzioni, purtroppo, non sono più disponibili. Ma ce ne sono di nuove.

Aziende che spediscono in Russia

Il nostro elenco potrebbe non essere completo, ma ecco quello che siamo riusciti a trovare:

BXB di Boxberry

Boxberry è un’azienda di consegne russa che ha recentemente lanciato le spedizioni internazionali. In realtà, si tratta di un servizio B2C (“business-to-consumer"), quindi si tratta delle consegne per negozi online e altre forme di business. Tuttavia, l’azienda ci ha confermato che può anche inviare un pacco da individuo a individuo, a determinate condizioni.

Tutto il contenuto del pacco deve essere acquistato online. Non è quindi possibile inviare, per esempio, marmellata fatta in casa.

È necessaria una fattura con i seguenti dettagli: l’elenco degli articoli inviati, il prezzo, la quantità e il valore complessivo. È inoltre necessario disporre dei link di tutti gli articoli inviati. Questi documenti sono necessari per il passaggio del pacco in dogana.

Il destinatario deve avere un account sul sito web di Boxberry, registrato con i dati del passaporto e il numero di telefono. Tutte le fasi successive saranno completate attraverso l’account del destinatario.

Se vivete in una zona in cui non ci sono negozi B2B, potete ordinare una qualsiasi consegna locale per far arrivare il vostro pacco al magazzino. L’indirizzo del magazzino si trova nell’account Boxberry.

Quando il pacco arriva al magazzino, riceverete un codice di tracciamento. Dopo di che, registrerete questo codice nel vostro account e tutte le procedure successive saranno completate lì.

L’account Boxberry consente di pagare la consegna solo con una carta bancaria russa, ma è possibile contattare il servizio per impostare un pagamento con PayPal o dovrà pagare il destinatario. Tutte le notifiche relative al pacco saranno inviate ai contatti forniti nell’account.

CDEK

CDEK può essere una soluzione se avete bisogno di inviare documenti. Per inviare i documenti è necessario contattare l’ufficio locale tramite il telefono o l’e-mail indicati sul sito web. Tenete presente che i documenti d’identità, ad esempio i passaporti, non possono essere spediti. Lo stesso vale per carte bancarie, bollette, calendari, materiale pubblicitario, ritratti, quaderni e così via: CDEK non li consegnerà.

Opera nei seguenti Paesi: Stati Uniti, Regno Unito, Portogallo, Spagna, Finlandia, Italia, Azerbaijan, Georgia, Uzbekistan, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Vietnam, Israele, Polonia, Francia, Cina, Germania e Corea del Sud.

Servizi aggregatori

I seguenti servizi non dispongono di un proprio servizio di consegna e inviano i pacchi tramite altri servizi di spedizione. Cercano le opzioni migliori e le “uniscono”.

Time Saving Machine

Questo servizio aggregatore russo trova le migliori offerte in tutto il mondo per organizzare una consegna, combinando servizi diversi. L’azienda dichiara di poter spedire qualsiasi cosa: documenti, oggetti, lettere e lavora sia con persone fisiche che giuridiche. TSM opera in 241 Paesi, compresa la Russia. Siate pronti a fornire informazioni extra sugli articoli che volete spedire: serviranno per il controllo doganale. È possibile contattare il team tramite il sito web o per telefono. Non abbiamo contattato nessun cliente che abbia utilizzato questo servizio, quindi vi invitiamo a prestare attenzione e a fare ulteriori indagini se intendete utilizzarlo.

TrustExpress

Anche per questo servizio vale lo stesso discorso. Ad esempio, UPS prende il vostro pacco e lo consegna all’agente TrustExpress in Estonia. Poi viene spedito in Russia. Dovrete fornire un indirizzo del mittente in inglese. L’azienda vi invierà una lettera di vettura che dovrete stampare. Successivamente, dovrete chiamare il numero che vi è stato fornito da TrustExpress per indicare il codice di spedizione e confermare l’ordine. Quando il corriere arriverà, gli consegnerete il pacco e la spedizione.

Uno dei clienti che siamo riusciti a contattare sostiene che il suo pacco è stato consegnato dagli Stati Uniti alla Russia in due settimane per 150 dollari. Ma c’è anche un piccolo dettaglio: il sito web del servizio non ha una versione in inglese, ma potete contattare il team via WhatsApp o e-mail e riceverete una risposta in inglese.

In ogni caso, il prezzo della consegna varia notevolmente, a seconda dei punti di partenza e di destinazione, del peso del pacco, del modo in cui si desidera che il destinatario riceva il pacco (al punto di raccolta o con il corriere), del valore del pacco, ecc. Il prezzo di ogni consegna viene calcolato individualmente.

