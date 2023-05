Cinque fantastiche cantine vinicole nel Sud della Russia che meritano di essere visitate

1 / Abrau-Dyurso: Il miglior “champagne” della Russia

Questa cantina sulle rive del Lago Abrau è stata fondata all’epoca dello zar Alessandro II. Da allora è sopravvissuta all’occupazione tedesca e a una disastrosa esplosione. Oggi è il più grande centro russo per la produzione di vino e per turismo enologico.

VItalij Timkiv/Sputnik VItalij Timkiv/Sputnik

L’azienda vinicola è situata ai piedi dei monti Navagir, non lontano dal Mar Nero, e ha immesso sul mercato il suo primo “shampanskoe” (vino spumante) nel 1898. In seguito, l’assortimento si è ampliato, includendo vini fermi, bevande analcoliche e alcoliche varie.

Oltre a dare la possibilità di scoprire la storia della fabbrica e il processo di vinificazione e di degustare i suoi vini, Abrau-Dyurso offre tour insoliti. Durante uno di essi, i visitatori imparano a conoscere i segreti di Abrau-Dyurso. Il programma del tour prevede passeggiate lungo le buie gallerie sotterranee della cantina, un incontro con i fantasmi locali, l’esperienza della “scala ubriaca” e vi verrà raccontata la leggenda di una giovane donna circassa infelice le cui lacrime rimangono come un ruscello su una roccia.

VItalij Timkiv/Sputnik VItalij Timkiv/Sputnik

Tra i vigneti di Abrau-Dyurso, che si estendono per 3.300 ettari, ci sono due terrazze panoramiche che offrono una vista sulle vigne e sul Mar Nero, oltre che sul Lago Abrau, di colore verde smeraldo. La gente viene qui per godersi i romantici e sorprendenti tramonti, con un bicchiere di spumante in mano.

Abrau-Dyurso è anche una località turistica con un club velico, una spiaggia, alberghi e campeggi. C’è un campeggio per i viaggiatori con le tende, un eco-campeggio con cabine nel bosco, nonché un campeggio per auto al Lago Rotondo per i turisti che viaggiano con le roulotte.

Indirizzo: Villaggio di Abrau-Djurso, via Promyshlennaja 19, Territorio di Krasnodar

Sito internet: visitabrau.ru

2 / Juzhnaja Vinnaja Kompanija: un bagno in una vasca di vino

Mikhail Voskresenskij/Sputnik Mikhail Voskresenskij/Sputnik

Sulla costa meridionale della penisola di Taman, tra due lagune – Kiziltashkij e Tsokur – si estendono i vigneti della Juzhnaja Vinnaja Kompanija (“Compagnia Vinicola Meridionale”), che fa parte della società Ochakovo.

I suoi vigneti occupano circa 1.500 ettari e coltivano i classici vitigni europei, oltre ad alcune varietà autoctone: uve nere Tsimljansk e Saperavi settentrionale e la bianca Tsitron Magaracha.

I turisti vengono qui per le visite alla cantina e ai vigneti, oltre che per le degustazioni di vino in un padiglione con vista sulle lagune. Durante la stagione della vendemmia è possibile pestare l’uva con i piedi in una vasca di legno o fare un bagno nel vino. Una vasca idromassaggio viene riempita con acqua miscelata con vino, estratti di bacche e foglie d’uva, olio aromatico e fiori. Non resta che godersi il vino con ogni cellula del corpo.

Indirizzo: stanitsa Vyshesteblievskaja, via Zastanichnaja 4A, Territorio di Krasnodar

Sito internet: swcrussia.com

3 / Skalistyj Bereg: vino e stelle

La moderna cantina “Skalistyj Bereg” (“Costa Rocciosa”), fondata nel 2010, si adatta perfettamente al paesaggio locale: la sua forma ricorda un ciottolo grigio chiaro. Nella parte inferiore della cantina, situata sulle scogliere dei Monti Semisamskij, si trovano i laboratori enologici; la parte superiore ospita una sala di degustazione e un’enoteca. Una terrazza panoramica offre una vista sui vigneti e sulla riva del mare.

I primi vigneti sono stati piantati nel 2011. Sono state scelte viti di tre varietà bianche: Riesling, Sauvignon blanc e Chardonnay, oltre a cinque varietà rosse: Pinot nero, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Krasnostop.

I vigneti sono situati su una costa rocciosa, a un’altezza compresa tra i 150 e i 250 metri sul livello del mare. Sono vicini a vecchi boschi di conifere e macchie di ginepro. Vale la pena di partecipare al tour “Vino e stelle” della cantina, che può servire sia come appuntamento romantico sia come lezione scientifica. Con il bel tempo, quando le nuvole non coprono il cielo, si può guardare in un moderno telescopio dalla terrazza di osservazione della cantina e vedere i crateri della Luna, le nebulose galattiche e gli ammassi stellari dell’emisfero settentrionale.

Indirizzo: villaggio di Varvarovka, Territorio di Krasnodar

Sito internet: skbereg.ru

4 / Imenie (Tenuta) “Sikory”: una cena con ottimo vino abbinato

Alcuni dei migliori vini Riesling sono prodotti nell’azienda vinicola di famiglia di Aleksandr Sikorskij nella Valle di Semigorje. I vigneti occupano 47 ettari e vi crescono viti bordolesi, della Borgogna, Riesling e il Krasnostop.

Durante il tour della Tenuta “Sikory” gli ospiti potranno fare una passeggiata tra i pittoreschi vigneti, con un’immersione profonda nei segreti della produzione del vino e una degustazione dei vini locali. Nella cantina per l’invecchiamento del vino, bisogna prestare attenzione alle sfere di cemento che sono uniche in Russia. Grazie alla loro forma e all’effetto della temperatura esterna, queste sfere aiutano il vino a formarsi in modo del tutto naturale.

Durante la visita alla cantina, è consigliabile gustare una cena enogastronomica alla griglia e trascorrere la serata passeggiando tra i vigneti. Durante la cena, i piatti dello chef sono accompagnati da vini perfettamente abbinati.

Indirizzo: villaggio di Semigorskij, 24° chilometro dell’autostrada Novorossijsk-Kerch, Territorio di Krasnodar

Sito internet: sikory.ru

5 / Myskhako: una cantina moderna con la sua storia

Aleksandr Ryumin/TASS Aleksandr Ryumin/TASS

Tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, il Cabernet Myskhako era considerato uno dei migliori vini rossi dell’Impero russo. La prima vite fu piantata qui nel 1869. Durante l’epoca sovietica, la cantina era il luogo di villeggiatura preferito dall’élite del Partito Comunista e ancora all’inizio degli anni Duemila era un fornitore ufficiale del Cremlino.

Tuttavia, nel 2013 l’azienda ha dovuto affrontare problemi finanziari. Solo nel 2021 ha ripreso a operare, grazie a una profonda modernizzazione. Nel 2022 sono stati piantati 14 ettari di nuovi vigneti, con varietà Chardonnay e Marselan. In totale, Myskhako possiede 227 ettari di vigneti.

Sputnik Sputnik

Oltre alla visita dei vigneti e degli impianti di produzione, gli ospiti sono invitati a visitare la storica sala di degustazione dei vini, inaugurata nel 1973 in occasione dell’arrivo di Leonid Brezhnev nella vicina Novorossijsk.

Per molto tempo, qui venivano accolte solo delegazioni governative e celebrità. Ma oggi non solo un politico o un attore possono godersi una degustazione di vini in questa sala, bensì chiunque abbia il desiderio di farlo.

Indirizzo: villaggio di Myskhako, via Tsentralnaja 1, Territorio di Krasnodar

Sito internet: myskhako.ru

Attenzione: Le visite in queste tenute devono essere prenotate in anticipo



