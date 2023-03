Come può uno straniero prenotare un hotel o un volo in Russia?

La maggior parte delle carte bancarie straniere non funziona in Russia, e anche i servizi di prenotazione internazionali online hanno sospeso la loro attività nel Paese.Tuttavia, ci sono modi per risolvere questi problemi

Prenotare un hotel

Visa, Mastercard, American Express e JCB non funzionano in Russia e non possono essere utilizzate per i pagamenti. Anche UnionPay, l’unico sistema di pagamento internazionale rimasto, è inaffidabile: gli utenti riferiscono che con i terminali di pagamento appartenenti alle banche sanzionate non funziona.

Nonostante questo, è ancora possibile prenotare un hotel: il modo più comune è, come ai vecchi tempi, contattare personalmente l’hotel per telefono o attraverso il suo sito web. È possibile pagare in contanti all’arrivo. Tutti gli hotel con cui abbiamo parlato, sia quelli di lusso che quelli economici, ci hanno confermato questa possibilità. Alcuni, tuttavia, applicano un piccolo sovrapprezzo per il pagamento in contanti, ma niente di grave.

Tenete presente che prenotare un hotel senza pagare in anticipo richiede di arrivare rigorosamente in orario per il check-in, altrimenti l’hotel potrebbe decidere che avete cambiato i vostri piani. Così potreste perdere la vostra camera. Oltre a portare con sé i contanti, è possibile aprire un conto in Russia.

Ci sono altri due modi per prenotare un hotel dall’estero, senza pensare al pagamento in contanti. Alcuni hotel offrono la possibilità di utilizzare una carta straniera con un link speciale inviato dopo la prenotazione. In questo modo è possibile pagare con Visa e Mastercard, ma non con American Express. Si tratta di un’opzione rara ed è comunque meglio contattare l’hotel per sapere se questa possibilità è disponibile.

La seconda opzione è piuttosto primitiva: chiedete ai vostri amici russi di aiutarvi.

Prenotazione di un volo

Temiamo che in questo caso avrete bisogno di contanti. Dopo aver contattato le compagnie aeree russe più grandi, come Aeroflot, S7 e Rossiya Airlines, abbiamo scoperto che il pagamento online è possibile solo con carte emesse in Russia. L’unico modo per acquistare un biglietto per un volo interno senza una carta russa è quello di farlo in aeroporto o presso l’ufficio della compagnia, Gli indirizzi si trovano sul sito web delle compagnie aeree.



LEGGI ANCHE: Come portare denaro in Russia nel 2023?

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale