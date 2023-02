Il lago dei cigni, quel posto magico della Siberia che lascia a bocca aperta i turisti

I cigni di solito volano verso sud per l'inverno, ma ogni anno centinaia di loro arrivano in Siberia, una delle regioni più fredde dell'emisfero settentrionale. Cosa li spinge a volare fino a qui?

Ogni inverno nella regione dell'Altaj si può assistere a uno spettacolo davvero insolito: diverse centinaia di cigni si radunano su un piccolo lago, immersi tra la brina e alberi coperti di neve.

Vengono qui per l'inverno, il che è già di per sé sorprendente. Il lago Svetloe, a tre chilometri dal villaggio di Urozhaynoye, si trova in Siberia, un posto dove nella fredda stagione si raggiungono temperature molto rigide.

Gli abitanti del luogo hanno soprannominato questo specchio d’acqua “il lago dei cigni”: ogni anno, a partire da novembre, arrivano qui oltre 500 uccelli.

Il lago non è molto grande: è lungo circa un chilometro per 400 metri di larghezza; la sua profondità non supera di due metri. L'acqua è così limpida che non per niente questo lago si chiama Svetloe (“chiaro”).

Svetloe è un lago molto speciale. Anche se ci sono -30 gradi e alti cumuli di neve, la sua superficie non gela mai e la temperatura dell'acqua non scende mai sotto i +4 gradi. Tutto merito delle numerose sorgenti calde.

I primi cigni sono apparsi in questi luoghi nel 1967: allora si contavano appena 15 uccelli. E ogni anno ne arrivavano di nuovi.

Gli ornitologi hanno scoperto che questo gruppo di uccelli abita la tundra di Salekhard, sopra il Circolo Polare Artico, durante l'estate. Non appena i laghi settentrionali si ricoprono di ghiaccio, tornano qui con i loro piccoli.

Oltre ai cigni, il lago diventa un rifugio invernale per diverse migliaia di anatre. Per questo motivo è stata istituita una riserva, dove i cigni e gli altri uccelli sono protetti e nutriti: ogni inverno vengono utilizzate circa 25 tonnellate di cereali e miscele di foraggio per l'alimentazione.

Il sito è molto frequentato anche dai turisti: la vista di questi graziosi uccelli nel bel mezzo del paesaggio invernale è particolarmente suggestiva. Ovviamente, però, i cigni non amano essere disturbati.

Per questo si cerca di lasciarli tranquilli: ci sono piattaforme di osservazione a distanza di sicurezza. Una di esse è alta dieci metri e offre una vista panoramica su tutto il lago.

