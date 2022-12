Perché Novosibirsk è chiamata la capitale della Siberia?

Poco più di un secolo fa, Novosibirsk era un piccolo villaggio di poche migliaia di abitanti. Oggi è la terza città della Russia per numero di persone

Situata nella Siberia sudoccidentale, Novosibirsk è una città unica nel suo genere. Ha il planetario, lo zoo, il teatro e l'aeroporto più grandi della parte asiatica del Paese, oltre al ponte della metropolitana più lungo del mondo (2.145 metri). Il Viale Rosso, lungo sette chilometri, è una delle strade più lunghe del mondo, mentre la via Sibstrojput (40 metri) è una delle più corte.

Novonikolaevsk all'inizio del XX secolo Dominio pubblico Dominio pubblico

Novosibirsk (che fino al 1926 portava il nome di Novonikolaevsk) fu fondata nel 1893 come piccolo insediamento per gli operai che lavoravano alla costruzione del ponte ferroviario sul fiume Ob. “Attualmente è un ammasso di edifici brutti, occupati dagli operai venuti per la ferrovia e da vari commercianti”, scrisse Julius Schmidt, agente di una ditta commerciale.

Un mercato a Novonikolaevsk Dominio pubblico Dominio pubblico

La posizione geografica favorì lo sviluppo del villaggio: Novosibirsk infatti non solo si trovava sulla riva di un importante fiume, ma sorgeva sulla Grande Via Siberiana (come si chiamava allora la Transiberiana), che collegava la Russia europea all'Estremo Oriente.

La Cappella di San Nicola a Novonikolaevsk Dominio pubblico Dominio pubblico

Osservando la rapida crescita economica e demografica della città, nel 1928 il commissario del popolo sovietico per l'istruzione Anatolij Lunacharskij soprannominò Novosibirsk la "Chicago siberiana". In meno di 69 anni dalla sua fondazione, aveva raggiunto lo status di città con più di un milione di abitanti, un record mondiale assoluto. Oggi ha una popolazione di oltre 1,6 milioni di persone, il che fa di Novosibirsk la terza città del Paese dopo Mosca e San Pietroburgo.

Il ponte Bugrinskij sul fiume Ob a Novosibirsk Legion Media Legion Media

Situata lontano dal teatro dei combattimenti della Seconda Guerra Mondiale, Novosibirsk divenne un'affidabile retrovia per l'Armata Rossa. Circa trenta grandi imprese industriali evacuate dalle regioni occidentali del Paese iniziarono a operare in città per le esigenze del fronte. Un quarto di tutte le munizioni di artiglieria utilizzate dalle truppe sovietiche veniva prodotto a Novosibirsk.

Piazza Lenin a Novosibirsk Legion Media Legion Media

In poco tempo la città si sviluppò attivamente non solo a livello industriale, ma anche scientifico. Già negli anni '30 furono creati decine di laboratori scientifici, istituti di ricerca e di progettazione. Nel 1957 fu costruito l'Akademgorodok, uno dei più importanti centri scientifici ed educativi dell'Unione Sovietica, la cui fama ha superato i confini del Paese.

Il Grande Planetario di Novosibirsk Legion Media Legion Media

Orgoglio dell'URSS, Novosibirsk è stata spesso presentata a ospiti di alto livello. Il primo ministro svedese Olof Palme, il presidente francese Charles de Gaulle e il presidente degli Stati Uniti Richard Nixon l’hanno visitata in momenti diversi.

Novosibirsk Legion Media Legion Media

Il crollo dell'Unione Sovietica all'inizio degli anni '90 è stato un duro colpo per Novosibirsk, così come per il resto del Paese. A causa della riduzione dei finanziamenti e della rottura dei legami economici interregionali, la produzione industriale crollò. Solo nei primi anni 2000 è stato possibile stabilizzare la situazione.

Novosibirsk Legion Media Legion Media

Oggi Novosibirsk è il più grande centro economico, culturale, di trasporto, educativo e scientifico della Siberia. Come centro amministrativo della Regione di Novosibirsk e del Distretto Federale Siberiano, ora rivendica a pieno titolo il diritto di essere chiamata ufficiosamente "Capitale della Siberia".

Ponte ferroviario sul fiume Ob Legion Media Legion Media

