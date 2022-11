L’autunno d’oro della Russia raccontato in queste foto suggestive

Russia Beyond

Pioggia, pozzanghere, tappeti di foglie cadute. L’autunno, in Russia, è una stagione di malinconica pioggerellina. Il sole si vede poco, fa buio presto e per strada ci si ritrova a saltare fanghiglia e pozze d’acqua. Ma c’è anche un’altra faccia della medaglia: i colori dorati del paesaggio contrastano meravigliosamente con l’aria fredda, il cielo uggioso e la fitta nebbia. Prendete una tazza di caffè caldo e immergetevi con noi in questa atmosfera incantevole!

1 / Villaggio di Nauchnyj, Repubblica di Crimea

Sergej Malgavko/TASS Sergej Malgavko/TASS

2 / Un parco di Mosca in autunno

Kirill KUDRYAVTSEV/AFP Kirill KUDRYAVTSEV/AFP

3 / Un aereo abbandonato, regione di Khabarovsk

Legion Media Legion Media

4 / La chiesa della Trasfigurazione, regione di Ivanovo

Vladimir Smirnov/TASS Vladimir Smirnov/TASS

5 / Un uccellino su un ramo di sorbo, regione di Ivanovo

Vladimir Smirnov/TASS Vladimir Smirnov/TASS

6 / I monti Severo-Chujskij in Siberia, Repubblica dell'Altaj

Legion Media Legion Media

7 / Sottopassaggio, Mosca

Mikhail Tereshchenko/TASS Mikhail Tereshchenko/TASS

8 / Vista sul Lakhta Center, San Pietroburgo

TASS TASS

9 / Il bacino di Krasnojarsk sul fiume Enisej

Ilya Naimushin/Sputnik Ilya Naimushin/Sputnik

10 / Bambini in un parco per il 40° anniversario dell’Unione della Gioventù Comunista Leninista di tutta l'Unione, meglio conosciuta come Komsomol

Anton Novoderezhkin/TASS Anton Novoderezhkin/TASS

11 / Nebbia sul fiume Volga

Vladimir Smirnov/TASS Vladimir Smirnov/TASS







