Questo ragazzo fotografa hot dog in tutte le città russe che visita

Nikita Khrushchev, il Segretario Generale dell’URSS, assaggiò per la prima volta un hot dog negli anni '60, durante la sua visita a un impianto di confezionamento di carne negli Stati Uniti. Quella salsiccia infilata in un panino lo impressionò talmente tanto che ordinò di includere gli hot dog anche nei menu sovietici. È così che, secondo la leggenda, l'URSS avrebbe scoperto la “sosiska v teste” (“сосиска в тесте”, letteralmente, “salsiccia nella pasta”).

Cheljabinsk #1 1iquid27

Cheljabinsk #2 1iquid27

Vladivostok 1iquid27

La salsiccia, cotta nella pasta, era uno degli spuntini più popolari nelle mense sovietiche. E anche se oggi non è più così comune, continua ad avere un nutrito seguito di fan… Nikolaj Posin, ingegnere di Chelyabinsk, 32 anni, viaggia spesso in Russia per lavoro e appena può non perde l’occasione di assaggiare (e fotografare) gli hot dog sfornati nelle località che visita.

Aldan 1iquid27

Tjumen 1iquid27

Serov 1iquid27

Kazan 1iquid27

Questa curiosa idea gli è venuta tre anni fa. “Avevo deciso di aprire un account sui social media, ma mi sembrava troppo noioso postare le mie foto... Mi sono ricordato che da piccolo mi piacevano i panini con la salsiccia. Una volta, non ricordo nemmeno perché, ne ho fotografato uno a Ufa… E da lì ho iniziato a fotografare hot dog in ogni città dove vado per lavoro”, racconta Nikolaj.

San Pietroburgo #1 1iquid27

San Pietroburgo #2 1iquid27

Jakutsk #1 1iquid27

Jakutsk #2 1iquid27

Così come ha raccontato Nikolaj, questa sua passione è nata per avere un ricordo di ogni posto che visita. Un sapore nostalgico che accompagna ricordi d’infanzia: “Ricordo quando osservavo gli hot dog nelle vetrine dei negozi, quando da piccolo uscivo con i miei genitori”, dice.

Pikalevo 1iquid27

Krasnodar 1iquid27

Cheljabinsk #3 1iquid27

Cheljabinsk #4 1iquid27

In questa sua smaniosa ricerca dell’hot dog perfetto, Nikolaj dice di non aver mai trovato un panino “immangiabile”. E aggiunge, con ironia: “Quando l'impasto non è separato dalla salsiccia, è già una buona cosa”.

Vyborg 1iquid27

Jugorsk 1iquid27

Nizhnij Tagil 1iquid27

Ekaterinburg 1iquid27

Ad oggi, la sua collezione di fotografie di panini con la salsiccia è composta da più di 20 foto scattate in diverse città.

Quando la gente scopre lo strano hobby di Nikolaj, il più delle volte si mette a ridere. “Una volta, ero in una mensa e ho iniziato a fotografare un rotolo di salsiccia che avevo appena comprato. I cuochi se ne sono accorti e hanno pensato che stessi scattando foto con cattive intenzioni, forse perché i bordi dell'impasto si stavano rompendo e non aveva un bell'aspetto… ma a me non importava”. Così ha mostrato loro la sua collezione di foto di hot dog; per tutta risposta, gli hanno regalato un altro panino per il viaggio! “Naturalmente ho accettato - dice -. È stata l'unica volta in cui il mio hobby mi ha portato qualcosa di tangibile (e molto gustoso)”.

Nimnyrskij, prima che Nikolaj raccontasse ai cuochi del suo hobby 1iquid27

Nella città di Nimnyrskij uno dei cuochi del ristorante ha regalato a Nikolaj un hot dog 1iquid27

Fra tutti i panini fotografati (e mangiati), Nikolaj dice che il suo preferito è quello ordinato a Vyborg. “È stato uno spuntino particolarmente romantico”, racconta.

Vyborg 1iquid27

Ora sta aspettando di fare un viaggio a Naberezhnye Chelny... Lì si dice che i panini con la salsiccia siano particolarmente buoni!

LEGGI ANCHE: I cibi stranieri sulle tavole russe

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese







Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale