Com’è vivere a Blagoveshchensk, la città russa al confine con la Cina

Prima della pandemia di Covid, era possibile raggiungere la città cinese di Heihe in traghetto. Di solito gli abitanti di Blagoveshchensk non tornavano dalla Cina a mani vuote, e per alcuni di loro non si trattava di souvenir o regalini per parenti o amici, ma di merci all’ingrosso stipate in grandi sacchi. Gli imprenditori, per non pagare la consegna per via fluviale attraverso il fiume Amur, risparmiano e cercano chi possa trasportare merci cinesi da rivendere in Russia. Del resto, i semplici turisti, a differenza di chi attraversa la frontiera per affari, non devono pagare la tassa d’ingresso per entrare in Cina, ma superano i controlli gratuitamente.

Due ragazze fanno shopping, monumento nella città di Heihe, nell'estremo nord-est della Cina Anastasia Kuknerik Anastasia Kuknerik

In questa parte della Russia, le persone che trasportano questi borsoni sono chiamate “kirpichí” (“mattoni”), mentre gli uomini d’affari sono detti “fonarí” (“lampioni”). E l’espressione “vado in Cina nei fine settimana a fare il mattone” qui è comprensibile a tutti.

Blagoveshchensk dista 7.888 chilometri da Mosca, nella Regione dell’Amur. La città si trova in Estremo Oriente e i suoi grandi vicini più prossimi sono le città di Khabarovsk e di Vladivostok. È possibile raggiungere Blagoveschensk in aereo, con un volo da Mosca di 8 ore. In treno servono invece 6 giorni di viaggio. Volare oltre che molto più veloce è ormai spesso anche più economico. E se si è studenti è possibile acquistare biglietti scontati che costano la metà rispetto ai biglietti del treno.

Blagoveshchensk conta 250 mila abitanti. La popolazione della città è in crescita grazie al Cosmodromo “Vostochnyj”, che si trova vicino a Blagoveshchensk, nella città di Tsiolkovskij. Vi giungono ingegneri dalla Turchia, dalla Bielorussia, dal Kazakistan, dall’Uzbekistan e da altri Paesi. Alcuni scienziati restano persino a vivere stabilmente nella Regione dell’Amur (in russo: Amúrskaja Óblast), di cui Blagoveshchensk è il capoluogo.

Il cosmodromo offre visite guidate, ma per accedervi bisogna superare diverse tappe, sia per i russi che per gli stranieri:

Per prima cosa, si presenta una domanda con i dati del passaporto o del certificato di nascita.

La richiesta di escursione viene inviata a Mosca e viene elaborata entro un mese. È importante che una persona non abbia precedenti penali, altrimenti non sarà ammessa.

Una volta ricevuta la conferma, dovete decidere come raggiungere il Vostochnyj. Ci sono autobus che vi portano direttamente sul posto o potete mettervi alla guida voi stessi.

Il confine con la Cina

È facile entrare in contatto con la cultura cinese a Blagoveshchensk: dal lungofiume si vede la città di Heihe (1,6 milioni di abitanti nell’agglomerato) sull’altra sponda del fiume Amur. La sera, tutto è illuminato da luci brillanti. Sugli edifici di Heihe vengono persino scritti messaggi per gli abitanti della città dirimpettaia di Blagoveshchensk. È così, ad esempio che fanno gli auguri per il nuovo anno.

La vicinanza di due città tanto diverse aiuta notevolmente lo sviluppo del turismo. Almeno funzionava così prima della pandemia. Gli abitanti del luogo erano soliti prendere un traghetto per Heihe. Le persone residenti nel Territorio di Khabarovsk, nella Regione dell’Amur e in quella di Chitá non hanno bisogno di ottenere un visto cinese. I residenti delle altre regioni russe ne hanno invece bisogno.

Un arco a Blagoveshchensk per commemorare la visita di Nicola II nel 1891 Legion Media Legion Media

Il viaggio da una città all’altra dura 15 minuti. Tuttavia, bisognava sempre fare un po’ di fila alla dogana: c’erano lunghe code, soprattutto nei giorni festivi. L’ultima volta che sono stata a Heihe è stato nel gennaio 2020, poco prima della chiusura dei confini per la pandemia. Io e la mia famiglia abbiamo dovuto aspettare due ore per passare i controlli; un tempo comunque sopportabile.

Il nuovo ponte sul fiume Amur Anastasia Kuknerik Anastasia Kuknerik

Il 10 giugno 2022 è anche stato inaugurato il ponte automobilistico che ora collega le due città, lungo 1284 metri. Per ora solo i camion possono attraversarlo, e sarà aperto ai turisti tra 3 anni. Se volete ammirare il ponte Blagoveshchensk-Heihe, potete prendere un battello turistico, che naviga tre volte al giorno sul fiume per poi tornare in città. Il panorama è impressionante!

Vista del nuovo ponte da un battello Anastasia Kuknerik Anastasia Kuknerik

A causa delle restrizioni per il coronavirus, ora è impossibile andare a Heihe attraverso l’Amur. L’unica soluzione è un lungo viaggio aereo via Pechino o Shanghai. Tutti aspettano la riapertura: gli abitanti di Heihe e Blagoveshchensk vogliono tornare a farsi visita!

Interazione e amicizia

Prima dell’introduzione delle restrizioni per la pandemia, a Blagoveshchensk e a Heihe si tenevano regolarmente celebrazioni dedicate alla cooperazione interculturale internazionale. Il Festival della cultura e dell’arte russo-cinese si tiene ogni anno nelle due città dal 2010. Gruppi cinesi e russi si esibiscono all’evento.

Pasticceria a Heihe Anastasia Kuknerik Anastasia Kuknerik

Il festival mira ad attirare l’attenzione dei turisti sulle peculiarità nazionali e sull’identità culturale dei popoli di Cina e Russia. Fino al 2020, gli organizzatori del festival hanno promosso l’idea di far esibire non solo i professionisti, ma anche i bambini delle scuole. Alcuni dei miei compagni di classe, ad esempio, erano membri dell’ensemble canoro “Kolosok”. Hanno cantato regolarmente al festival di Heihe e hanno persino vinto dei premi.

Nel 2021, il festival si è svolto in conformità con le restrizioni sul coronavirus, e senza la partecipazione di ospiti provenienti dalla Cina. Sono stati organizzati incontri creativi e masterclass e la cerimonia ufficiale si è svolta online. Nel 2022 è prevista la dodicesima edizione.

La Cina a Blagoveshchensk

Street food a Heihe Anastasia Kuknerik Anastasia Kuknerik

Da 73 anni (Heihe è stata fondata nel 1949 e Blagoveshchensk nel 1858) le due città si tendono la mano.

A Blagoveshchensk ci sono 42 ristoranti dove si può gustare la cucina cinese. La tradizione di ordinare cibo cinese per le feste è ormai radicata nella cultura della città. La nostra famiglia, per esempio, stravede per l’insalata “Heihe”, per il “chisanchi” (uno squisito mix di patate, melanzane e peperoni) e per la carne in salsa agrodolce. E a volte mia madre prepara questi piatti da sola!

Carne in salsa agrodolce Anastasia Kuknerik Anastasia Kuknerik

Potete trovare cibo cinese in tutti i supermercati di Blagoveshensk. Particolarmente popolari sono i noodle istantanei: sono molto piccanti, a differenza dei loro equivalenti russi. Anche i cosmetici e i prodotti chimici per la casa cinesi sono molto richiesti. “Se è cinese, è di qualità”, sostiene mia madre.

Il mercato cinese è frequentatissimo dagli abitanti di Blagoveshchensk. Qui è d’obbligo contrattare, il prezzo di qualsiasi articolo può essere abbassato. “Se contratti con un cinese, significa che lo rispetti”, mi diceva sempre mia nonna.

Tavola imbandita con cibo cinese Anastasia Kuknerik Anastasia Kuknerik

Nelle scuole di Blagoveshchensk si insegna la lingua cinese e presso l’Università Statale dell’Amur e l’Università Pedagogica di Blagoveshchensk ci sono dipartimenti che formano traduttori e insegnanti. Gli studenti provenienti dalla Cina non sono certo una rarità. Ma anche a Heihe ci sono molti russi. Io stessa ho studiato cinese dalla quinta all’ottava classe [sulle 11 classi del ciclo scolastico russo; ndr]. Ricordo molti ideogrammi e questo mi aiuta a leggere le etichette dei prodotti e anche a parlare un po’ con i cinesi.

La Russia a Heihe

Un centro commerciale di Heihe Anastasia Kuknerik Anastasia Kuknerik

La vicinanza al confine con la Russia ha avuto un impatto anche sulla vita di Heihe. I supermercati cinesi hanno prodotti russi. Il cioccolato Aljonka e il latte vaccino sono particolarmente apprezzati qui, in quanto non sono disponibili in Cina. Il latte di soia è molto diffuso sui banchi.

Gli studenti russi che parlano cinese possono andare a Heihe per un fare pratica. Prima della chiusura per il Covid, venivano organizzati diversi programmi educativi, in cui gli studenti non solo studiavano in modo intensivo la lingua, ma praticavano anche il Qi Gong (una serie di esercizi collegati alla medicina tradizionale cinese e in parte alle arti marziali) e visitavano le attrazioni di Heihe. La più famosa era la “piazza del cibo”. È un posto ideale per uno spuntino, naturalmente, ma la cosa più importante qui è la Biblioteca Pushkin! Nonostante il nome, tuttavia, quasi tutti i libri sono in cinese…

Un altro frutto della collaborazione interculturale è stata l’apertura del Museo Aleksandr Tikhomirov. Questo artista realizzava icone su vecchie imposte delle finestre. Questo tipo di pittura ha preso il nome di “okonopis” (“оконопись”), un gioco di parole in russo tra “ikonopis” (“pittura d’icone”) e “oknó”; “finestra”. Tikhomirov è nato nel 1957 nella Regione di Mosca, ma dal 1984 ha vissuto a Blagoveshchensk, dove è morto nel 2017.

Il Museo etnografico dell’Amur ha una mostra dedicata al suo lavoro. In segno di rispetto per le opere di Tikhomirov, a Heihe è stato aperto un intero museo a lui dedicato. Vi lavorano guide cinesi che parlano un ottimo russo.

La vita culturale di Blagoveshchensk e di Heihe ha visto un progressivo processo di assimilazione. Chi è nato da un lato del fiume non si stupisce di niente andando dall’altra parte. Anche se ora sono presenti nei rispettivi Paesi solo le persone che si erano trasferite in modo permanente prima delle restrizioni legate al Covid, gli abitanti delle due città sperano che presto la routine delle visite oltrefrontiera riprenda. Dopotutto, proprio per quello è stato costruito qui un nuovo bellissimo ponte.



