Biglietti e abbonamenti addio: a Mosca si paga la metro con il riconoscimento facciale

A Mosca i vecchi biglietti della metropolitana andranno presto in pensione. Il 15 ottobre scorso in tutte le stazioni della sotterranea è stato introdotto Face Pay, il sistema di riconoscimento facciale che permette di superare i tornelli senza dover presentare la tessera dell’abbonamento o il singolo biglietto. È sufficiente rivolgere il proprio viso verso la telecamera installata all’ingresso, e il gioco è fatto. La notizia è stata riportata sul sito internet ufficiale del Comune.

“Su richiesta del sindaco di Mosca, stiamo lanciando Face Pay, un sistema per pagare le corse utilizzando il riconoscimento facciale. Mosca è la prima città al mondo in cui il sistema ha iniziato a funzionare su così larga scala: coinvolge più di 240 stazioni della metropolitana - ha detto Maksim Liksutov, vice sindaco responsabile delle questioni legate al trasporto -. Face Pay non ha rivali in termini di qualità e semplicità d'utilizzo per i passeggeri in tutto il mondo. Vorrei sottolineare che Face Pay è solo un altro modo di pagare il viaggio. È un servizio volontario, solo se il passeggero lo considera conveniente. Gli altri metodi di pagamento non scompariranno”.

Per sfruttare questa tecnologia, l'utente dovrà caricare una sua fotografia, la carta Troika e la carta bancaria nell'applicazione mobile di Metro Moskvy, preferibilmente con qualche ora d’anticipo rispetto al viaggio, poiché la procedura richiede un po' di tempo per essere confermata. Una volta confermata la procedura, basta avvicinarsi a un tornello della metro dotato di questo dispositivo (la segnaletica sul pavimento ne facilita l’individuazione), fissare la telecamera e attendere l’apertura delle porte.

Le informazioni personali dei passeggeri saranno criptate, e le telecamere controlleranno solo alcune chiavi biometriche, senza fare un ritratto dettagliato del viaggiatore.

“Ci aspettiamo che entro due o tre anni, il 10-15% dei passeggeri utilizzerà regolarmente Face Pay - ha detto Liksutov -. Se necessario, adegueremo il numero di tornelli per Face Pay”.

Il dipartimento dei trasporti della città ha detto sul suo canale Telegram che quasi 20.000 persone si erano registrate ancor prima dell’inaugurazione di Face Pay; 9.000 utenti nei 20 minuti prima del lancio ufficiale.

