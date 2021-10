In Russia si studia l’idea di costruire nuove metropoli in Siberia: cosa ne pensano i russi?

Il progetto è stato proposto dal ministro della Difesa Sergej Shojgu per sviluppare questo enorme e remoto territorio, in buona parte ancora allo stato selvaggio. Ma i russi sarebbero disposti a trasferirsi?

Dopo che il ministro della Difesa Sergej Shojgu ha avanzato l’idea di costruire in Siberia nuove città, ognuna con una popolazione compresa tra i 300.000 e un milione di abitanti, al fine di sviluppare questo territorio in buona parte ancora selvaggio, la banca Otkrytie ha condotto un sondaggio per capire cosa ne pensano i russi del progetto, e se sarebbero disposti a trasferirsi nella remota Siberia. I risultati dell’inchiesta sono stati pubblicati dall’agenzia Ria Novosti.

Ne è emerso che il 40% degli intervistati accoglie positivamente l’iniziativa, soprattutto perché potrebbe migliorare la situazione demografica del paese. Si dice contrario il 27% della popolazione, convinto che si tratterebbe di un inutile e considerevole dispendio di denaro. Il 23% dei russi, invece, dichiara di non aver sentito parlare del progetto, mentre il 10% si dice indifferente.

Dallo studio emerge che il 7% dei russi sarebbe pronto a trasferirsi senza problemi nelle nuove città; una percentuale che arriva al 16% tra coloro che già vivono in Siberia. Il 41% degli intervistati afferma di poter prendere in considerazione questa possibilità, diversamente dal 51% che dice di non volersi trasferire; a Mosca, San Pietroburgo e nella Regione di Leningrado risulta contrario il 60% degli intervistati; una percentuale che scende al 32% tra coloro che già vivono in Siberia.

Il 29% dei russi si dice pronto a fare le valigie e a trasferirsi in queste nuove città a patto che venga garantito un lavoro e uno stipendio 2-3 volte superiore a quello attuale. Il 12% potrebbe essere tentato in caso di un incentivo di almeno un milione di rubli (11.760 euro), mentre l'11% si dichiara interessato soprattutto alle condizioni di vita confortevoli e alle moderne infrastrutture urbane che caratterizzerebbero le moderne città.

Tra coloro che si dicono riluttanti, le principali motivazioni sono il clima troppo rigido (44%), la posizione geografica troppo remota (31%) e la semplice mancanza di desiderio di cambiare luogo dove vivere (28%).

Il sondaggio è stato condotto tra il 22 e il 24 settembre su un campione di 1.015 cittadini di età compresa tra 18 e 65 anni e residenti in città con più di 100.000 abitanti.

