Viaggi, la Russia permette l’ingresso agli italiani: le regole da seguire prima della partenza

Dal tampone all’isolamento fiduciario al rientro in Italia: ecco come si torna a viaggiare in Russia al tempo del Covid

Con il decreto governativo N. 1745 del 28 giugno 2021, la Federazione Russa torna ad accogliere i cittadini italiani bloccati da marzo 2020 a seguito della pandemia da Covid-19.

Così come si legge sui siti del Consolato Generale di Mosca e San Pietroburgo, i cittadini italiani muniti di visto possono entrare nel territorio russo; coloro che non hanno ancora un documento d’ingresso, invece, possono farne richiesta agli uffici consolari russi in Italia mediante le consuete procedure.

Prima di partire è però necessario ottenere un certificato in lingua inglese o russa, rilasciato da un laboratorio accreditato presso il Servizio Sanitario Nazionale, che attesti il risultato negativo di un tampone molecolare PCR effettuato non più di 72 ore dall’ingresso nella Federazione.

Al rientro in Italia vi è poi l’obbligo di informare le autorità sanitarie regionali e di sottoporsi a dieci giorni di isolamento fiduciario, al termine dei quali occorre sostenere un nuovo tampone, dal cui esito negativo dipende la fine della quarantena.

Vista la delicata situazione epidemiologica, prima di mettersi in viaggio è bene consultare le raccomandazioni riportate sul sito del Ministero della Salute.

Ricordiamo infatti che i contagi in Russia hanno ripreso a salire, segnando nelle ultime 24 ore un record di decessi (737) per cause riconducibili al coronavirus, secondo quanto riferito dalla task force incaricata di monitorare l'andamento della pandemia nel Paese; 23.378 i nuovi contagi registrati nell’ultima giornata.

Nel frattempo, per contenere la diffusione del virus, a Mosca e in altre regioni del paese sono state introdotte nuove misure restrittive, come l’obbligo di esibire un codice QR all’ingresso di bar e ristoranti. Qui vi abbiamo spiegato come vaccinarsi in Russia e come ottenere il passaporto vaccinale.

