Quando il Cremlino di Mosca è diventato rosso?

Il primo Cremlino in pietra fu costruito a Mosca nel 1366-1368, usando pietra calcarea di colore bianco. Nel XV secolo, durante il regno di Ivan III, fu ricostruito, questa volta con mattoni rossi. Non fu imbiancato, perché si temeva che un colpo di artiglieria, sparato durante un eventuale assedio, potesse intaccare la vernice, creando un punto ben visibile su cui mirare per ulteriori attacchi.

Soltanto nel 1680 il Cremlino fu verniciato e tornò ad essere bianco. Fu in pare una scelta dettata dalla moda, e, in parte, una decisione politica: la Russia dimostrava in questo modo che la sua capitale non temeva più alcun assalto.

Il Cremlino fu imbiancato per l’ultima volta intorno al 1880. Col tempo, tutta la vernice si consumò e tornò a essere rosso. Dopo la Seconda guerra mondiale, quando furono intrapresi i lavori di restauro, si decise di mantenere il colore rosso.

