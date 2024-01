Nel territorio di San Pietroburgo sono comprese alcune altre città. Quali sono? 

I confini di San Pietroburgo non hanno mai smesso di allargarsi. Nell’arco di 300 anni, la superficie della città è cresciuta da 12 a 1.439 chilometri quadrati.

Dal momento della sua fondazione nel 1703, San Pietroburgo svolge le funzioni di capoluogo dell’omonima regione, la quale, come anche la città stessa, nel corso della storia più volte ha cambiato nome: nel 1914 la città e la regione presero il nome di Pietrogrado, nel 1924 il nome fu cambiato in Leningrado.

Nel 1931, la città di Leningrado fu separata dal resto della regione e trasformata in un’unità amministrativa distinta, subordinata al governo centrale. Man mano che la città si espandeva, essa “inghiottiva”, uno dopo l’altro, i vari insediamenti nei dintorni.

Attualmente di San Pietroburgo fanno parte 21 villaggi e 9 città che in precedenza erano unità amministrative autonome.

1 / Zelenogorsk

Ubicazione: 54 km a nord-ovest del centro di San Pietroburgo

La prima menzione di Zelenogorsk risale al XVI secolo. All’epoca il luogosi chiamava Terijoki ed era un villaggio dei pescatori svedesi. Questa zonaentrò a far parte dell’Impero russo nel 1721, dopo che la Russia e la Svezia firmarono il Trattato di Nystad, con il quale fu posta fine alla Grande guerra del Nord. In quel periodo, la popolazione di Terijoki era costituita in gran parte da finlandesi.

Legion Media Legion Media

Dal 1918 al 1940, Terijoki fece di nuovo parte della Finlandia, poi, dopo la Guerra d’Inverno del 1939-1940, passò all’Unione Sovietica. Dopo un periodo di occupazione durante la Seconda guerra mondiale la città tornò definitivamente sotto la giurisdizione dell’Urssnel 1944.

Nel 1946, Terijoki ricevette lo status di città e nel 1948 il nome della città fu cambiato in Zelenogorsk.

2 / Sestroretsk

Ubicazione: 39 km a nord-ovest del centro di San Pietroburgo

Comedata di fondazione di Sestroretsk si usa considerare il 20 settembre 1714, quando la costa del Golfo di Finlandia, vicino alla foce del fiume Sestra, fu visitata per la prima volta da Pietro I, che successivamente fece costruire qui una sua residenza. Nel 1724, a Sestroretsk fu inaugurata una fabbrica di armi, conosciuta nel mondo per il celebre fucile Mosin (Mosin-Nagant), prodotto a partire dal 1891.

Legion Media Legion Media

Il 16 luglio 1925 a Sestroretsk fu concesso lo status di città.

La costa del golfo di Finlandia tra Sestroretsk e Zelenogorsk divenne popolare come località di villeggiatura fin dalXIX secolo. Anche oggi qui ci sono moltissimi alberghi e centri di cura.

3 / Kronshtadt

Ubicazione: 50 km a nord-ovest del centro di San Pietroburgo

Il 18 maggio 1704, vicino all’isola di Kotlin si tenne la cerimonia di benedizione della fortezza Kronschlot, costruita per ordine di Pietro I dall’architetto Domenico Trezzini. Oggi questa data viene ricordata come data di fondazione di Kronshtadt. Tuttavia la costruzione della città intorno alla fortezza iniziò più tardi: la prima pietra fu posta da Pietro il Grande il 18 ottobre 1723.

Legion Media Legion Media

Costruita per proteggere San Pietroburgo dal mare, Kronshtadt ancora oggi è un’importante base della Marina russa.



4 / Kolpino

Ubicazione: 40 km a sud-est del centro di San Pietroburgo

Kolpino sorse nel 1722 come borgo operaio presso un mulino sul fiume Izhora che serviva la locale segheria. Con il tempo qui furono costruite anche delle fonderie e delle officine di fucinatura che producevano ancore per le navi e altro materiale per la Marina e facevano capo all’Ammiragliato. Per questo le produzioni locali assunsero la denominazione ufficiale di Stabilimenti dell’Ammiragliato di Izhora.

Legion Media Legion Media

Nel 1803, tutte le aziende locali furono incorporate dallo Stabilimento meccanico di Izhora. Complessivamente, le fabbriche di Izhora lavorarono per 300 anni.

Lo status di città fu conferito a Kolpino nel 1912.

5 / Krasnoe Selo

Ubicazione: 30 km a sud-ovest del centro di San Pietroburgo

La storia della città inizia nel 1716 con la messa in funzione di una cartiera, costruita per ordine di Pietro il Grande, che rimase in funzione fino al 2003.

SadPetzl (CC BY-SA 4.0) SadPetzl (CC BY-SA 4.0)

Alla metà del XVIII secolo, Krasnoe Selo fu scelta per lo svolgimento delle esercitazioni delle truppe della guarnigione di San Pietroburgo che erano di stanza in questa località.

Un secolo dopo, Krasnoe Selo divenne la capitale estiva delle forze armate dell’Impero russo: qui fu creata una gigantesca struttura (210 km2) per l’addestramento e le esercitazioni delle truppe.

Nel 1925, Krasnoe Selo ricevette lo status di città.

6 / Pavlovsk

Ubicazione: 37 km a sud del centro di San Pietroburgo

Il 12 dicembre 1777, l’imperatrice Caterina la Grande regalò a suo figlio, il futuro imperatore Paolo I,due villaggi situati sulle rive del fiume Slavjanka, a 25 km dal moderno centro di San Pietroburgo. Da allora questi territori ricevettero la denominazione di Pavlovskoe Selo.

Legion Media Legion Media

Il 12 novembre 1796, una settimana dopo la sua ascesa al trono, Paolo I trasformò il villaggio in città e le diede il nome di Pavlovsk. Nel periodo tra il 1918 e il 1944, la città si chiamò Slutsk, in onore della rivoluzionaria Vera Slutskaja.

7 / Pushkin

Ubicazione: 30 km a sud del centro di San Pietroburgo

Nel XVII secolo, nella località occupata oggi dalla città di Pushkin, si trovava la tenuta svedese di Saaris moisio. I russi la chiamavano Sarskaja myza.

Legion Media Legion Media

Dopo l’incorporazione dei territori, occupati dall’Impero russo nel corso della Grande guerra del Nord, Sarskaja myza cambiò il nome in Sarskoe Selo. Il 5 luglio 1710, Pietro I regalò il villaggio a sua futura moglie Ekaterina Alekseevna. Dopo l’inizio della costruzione dei palazzi imperiali, la località ricevette il titolo di Tsarskoe Selo, cioè, “villaggio degli zar”.

Lo status di città fu conferito all’insediamento nel 1808. Successivamente, quando nel 1918 il governo sovietico decise di adibire i palazzi imperiali a colonie per ragazzi, la città prese il nome di Detskoe Selo (“Villaggio dei ragazzi”).

Il 10 febbraio 1928, in concomitanza con il Centesimo anniversario della morte del poeta, alla città fu dato il nome di Pushkin.

8 / Peterhof

Ubicazione: 40 km a sud-ovest del centro di San Pietroburgo

Fino al XVII secolo, in questa località si trovavano diversi villaggi finlandesi. Nel 1710, Pietro il Grandefondò qui la sua residenza con un vasto parco e stupende fontane. Col tempo, accanto alla residenza imperiale sorse un borgo.

Legion Media Legion Media

Nel 1721, a Peterhof fu aperta una fabbrica che produceva gioielli per la famiglia imperiale che nel 1947 fu trasformata in una fabbrica di orologi.

Peterhof ricevette lo status di città nel 1762. Fino al 1917, la città svolse le funzioni di residenza estiva della famiglia imperiale. Gravemente danneggiata ai tempi dell’occupazione tedesca, durante la Seconda guerra mondiale, la città si chiamò anche Petrodvorec (1944-2009).

9 / Lomonosov

Ubicazione: 52 km a sud-ovest del centro di San Pietroburgo

Nel 1710, le terre sulla costa meridionale del Golfo di Finlandia furono donate da Pietro il Grandeal principe Aleksandr Menshikov che costruì qui la sua residenza “Oranienbaum”. Ad Est della residenza sorse un villaggio che con il tempo si trasformò in un grande borgo.

Legion Media Legion Media

Dal 1743 al 1761, il proprietario di Oranienbaum fu il futuro imperatore Pietro III. Il borgo ricevette lo status di città nel 1780. Gli ultimi proprietari della reggia furono i duchi di Meclemburgo-Strelitz, imparentati con i Romanov.

Nel 1948, alla città fu dato il nome dello scienziato Mikhail Lomonosov che alla metà del XVIII secolo,per la prima volta al mondo, aprì nel vicino villaggio di Ust-Ruditsa una fabbrica per la produzione industriale di perline di vetro e di smalti per i mosaici.

