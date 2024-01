Il coraggio del soldato russo che impressionò Napoleone

Leontij Korennoj, granatiere del reggimento di Finlandia della Guardia imperiale, combatté contro i francesi durante la Guerra Patriottica del 1812 e nella successiva campagna estera delle truppe russe nell’ambito della Guerra della Sesta coalizione.

Il 16 ottobre 1813, nel corso della Battaglia delle nazioni, altrimenti nota come Battaglia di Lipsia, il suo reggimento si scontrò con le forze dell’avversario in condizioni di inferiorità numerica. Korennoj aiutò gli ufficiali russi feriti a scavalcare una recinzione in pietra, mentre lui stesso e alcuni altri tiratori rimasero dall’altra parte per coprire la ritirata.

All’inizio i soldati sparavano, poi cominciarono a usare le baionette. Le forze dell’avversario erano preponderanti e soltanto Leontij Korennoj rimase in piedi. I francesi proposero al coraggioso granatiere di arrendersi. Per tutta risposta, egli afferrò il suo fucile per la canna e cominciò ad agitarlo come fosse una clava.

Soltanto dopo diversi colpi di baionette nemiche il soldato cadde. Rispettando il coraggio del russo, i francesi non solo non lo uccisero, ma gli prestarono soccorso. Sul corpo di Leontij c’erano ben 18 ferite.

La storia di Korennoj fu riferita a Napoleone. Il giorno dopo, l’imperatore menzionò il soldato russo in un suo ordine alle truppe, definendolo un eroe, dal quale i soldati francesi avrebbero fatto bene a prendere esempio.

Dopo le cure, il granatiere, che faceva ancora molta fatica a camminare, fu rimandato dai russi che lo credevano già morto.

Per il suo eroismo, Leontij Korennoj fu promosso podpraporshchik (il grado più alto tra i sottufficiali di fanteria) e fu insignito della medaglia d’argento “Per l’amore alla Patria”.



