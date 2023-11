Sapevate che la scorta di Lenin era composta da cinesi?

E non solo: i cinesi giocarono un ruolo importante nell’Armata Rossa durante la Guerra Civile, ed erano stimatissimi dai loro comandanti per la dedizione e la disciplina. Come finirono in Russia? C’erano già, a migliaia, come immigrati utilizzati nei lavori più umili. E quando scoppiò la Rivoluzione furono ben felici di dare una lezione ai loro vecchi sfruttatori