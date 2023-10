Ditelo con i fiori: così i nobili russi comunicavano in codice

“M’ama – non m’ama, mi sputa – mi bacia, mi stringe al cuore – mi manda al diavolo”. Probabilmente, tutti abbiamo pronunciato questa formula, staccando i petali di una margherita. Ma eravamo consapevoli che ciò era un atto di divinazione con l’uso dei fiori?

I rituali con la margherita erano noti già agli antichi egizi che la consideravano un fiore divino. Una margherita è raffigurata sui sandali di Tutankhamon, mentre il corpo dei faraoni, prima della sepoltura, veniva trattato con l’oleolito di margherita.

Questo è soltanto un esempio. In Asia centrale e orientale, i fiori da sempre svolgono un ruolo importante nelle pratiche rituali e nelle festività laiche. È da queste regioni che la moda dei fiori giunse in Europa nel XVIII secolo.

Lady Mary e il gioco di “selam”

Lady Mary Wortley Montagu (1689-1762) , scrittrice, poetessa e aristocratica inglese, in un ritratto di Charles Jervas (successivo al 1716) Galleria nazionale irlandese Galleria nazionale irlandese

Nel 1716-1718, l’aristocratica e poetessa inglese lady Mary Wortley Montagu soggiornò a Istanbul insieme a suo marito, che era ambasciatore di Londra nell’Impero ottomano. Le lettere che questa donna inviò a casa furono pubblicate a Londra nel 1763, diventando subito molto popolari. La società europea di quell’epoca era affascinata dall’Impero ottomano. Sulla scia di questa nuova moda, soprannominata “turkery”, il linguaggio dei fiori, descritto nelle lettere di lady Montagu, divenne noto agli europei.

“Non esiste un colore, un fiore, un’erbaccia, un frutto, un filo d’erba, una pietra né una piuma, che non abbiano un verso corrispondente, pertanto potete litigare, biasimare, mandare messaggi di passione, amicizia o cortesia, o scambiare le notizie, senza sporcare le vostre dita”, scriveva lady Montagu del gioco “selam”, nel quale le donne turche scambiavano delle “missive”, comprendenti oggetti i cui nomi componevano delle rime – una specie di gioco di poesie a rime obbligate.

In questo gioco ai fiori si attribuivano moltissimi significati. Ai britannici piacque proprio la possibilità di inviare messaggi in codice. Chiusa e vanitosa, la società britannica adorava i codici segreti che permettevano di discutere di temi particolari senza attirare l’attenzione indesiderata, nonché di flirtare senza pronunciare una parola.

“Selam, o il Linguaggio dei fiori”, libro pubblicato da Dmitrj Oznobishin nel 1830 Dominio pubblico Dominio pubblico

Subito dopo la pubblicazione delle lettere della Montagu, in Europa si iniziarono a compilare dei “dizionari dei fiori”, che spiegavano i significati metaforici delle piante. In Russia, all’inizio, questi dizionari venivano tradotti dalle lingue straniere e le definizioni si trascrivevano a mano.

Lo scrittore Dmitrij Oznobishin (1804-1877) Dominio pubblico Dominio pubblico

Nel 1830, il noto poeta russo Dmitrij Oznobishin pubblicò un libro intitolato “Del selam o del linguaggio dei fiori”. Nella prefazione egli scrive che la base del libro è la traduzione della pubblicazione tedesca “Il linguaggio dei fiori”, uscita nel 1823. Da questo momento, i russi avevano un proprio dizionario e quindi potevano comporre dei mazzi di fiori con significati speciali.

Come si comunicava nel “linguaggio dei fiori”

Prime pagine del libro “Selam, o il Linguaggio dei fiori”, pubblicato da Dmitrj Oznobishin, 1830 Museo Statale di Pushkin Museo Statale di Pushkin

Nel suo libro, Dmitrij Oznobishin descrive il significato di moltissime piante. Eccone alcune dal significato più metaforico.

Albicocco (ramo) – Mi affascini con la tua bellissima anima

Acacia – L’amicizia guarisce le ferite lasciate dall’amore

Aloe – Mi hai fatto male

Astro – Sai amare per sempre?

Basilico – Soltanto da vicino mi puoi conoscere

Balsamina – Splendi su tutti come una regina

Betulla (ramo) – Seguimi e saremo felici

Foglia di betulla – Conta su di me

Edera – Sono per sempre saldamente legato a quello che ho scelto una volta

Cicuta – La forza divina dell’amore non teme la morte

Biancospino – Adoro quando canti

Sambuco – Non mi riconosci

Sambuco nero – Sono tua

Fiordaliso – Sii semplice come questo fiore

Scabiosa – Sono triste

Ericacee – Ci vedremo

Foglie di vite – Ama e godi

Ciliegio (fiori) – Le mie intenzioni sono candide

Cardo – Mi hai insultato

Olmo (foglie) – Su con il morale!

Gardenia – Quando mi passi di fronte, il mio cuore gioisce

Garofano bianco – Fidati di me

Garofano selvatico - L’amore per te mi tormenta

Dalia – Posso avvicinarmi a te che sei così fiera?

Geranio – Devo vederti per parlare in segreto

Pisello odoroso – Vivo per te

Ortensia – Sei crudele! Come hai potuto dimenticarmi così presto?

Origano – Tutto gioisce per il mio benessere

Erba di San Giovanni – Credi al mio amore

Gaggiolo – Perché hai disturbato la pace del mio cuore?

Cactus – Per poche ore mi hai reso felice

Viburno – Perché sei così fredda e insensibile?

Cipresso – Quando la morte porrà fine al mio amore senza speranza, versa una lacrima sulla mia tomba

Campanelle – Quando potremo parlare oggi?

Spiga di grano – Ci sto pensando. Tra poco sarai mia

Spiga di segale – Felici son coloro che amano e sono amati

Ortica – Attenzione! Sono vergine

Lavanda – Non ti capisco

Mugherino – Per molto tempo ti ho amato in segreto

Giglio bianco – Che il tuo cuore rimanga puro e non viziato!

Cipolla – Perché piangi, quando sono così vicino?

Papavero – Il ricordo di te sarà sempre con me nella buona come e nella cattiva sorte

Lampone – Accetta questo segno del mio rispetto

Tossilaggine – Che cosa mi devo aspettare, amore o freddezza?

Muschio – Piangerò sulle rovine del passato, preservando la mia costanza di sempre e malgrado la mutevolezza dei tempi

Narciso trombone – Guardo con occhi pieni di invidia coloro che ti stanno attorno

Nasturzio – Datti da fare

Nontiscordardimé – Sarà questo fiore a dirti tutto

Soffione – Dappertutto mi sento a casa

Felce – Soltanto l’unione dei due cuori garantisce un piacere prolungato

Prezzemolo – Sii modesto

Peonia – Ma come sei lento!

Girasole – Possibile che l’amore non possa prevalere sulla tua fierezza?

Bardana – La tempesta della vita è passata!

Rosa bianca – Tu disprezzi il mio amore; sto morendo

Rosa gialla – Ma il tuo amore è sincero?

Rosa cinese – Stai fingendo

Rosa rossa – Hai sconfitto il mio cuore!

Rosa (ramo) – No!

Foglia di rosa – Sì!

Rosmarino – Tra poco ti porto all’altare

Margherita – Basta un solo tuo sguardo dolce per consolarmi nelle mie sofferenze.

LEGGI ANCHE: Dieci bellissimi fiori russi che non dovete raccogliere

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale