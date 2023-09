Perché Aeroflot si faceva pubblicità, nonostante fosse la sola compagnia aerea dell’Urss?

Nonostante non ci fossero altre compagnie aeree a farle concorrenza, i cittadini sovietici non erano sorpresi dalla onnipresente pubblicità di Aeroflot. All’epoca gli aerei erano un mezzo di trasporto del tutto nuovo e facevano concorrenza ai più abituali treni. I manifesti spiegavano ai cittadini quanto tempo della vacanza avrebbero risparmiato se avessero deciso di andare, ad esempio, a Sochi, località turistica sul Mar Nero, in aereo invece che standosene per giorni in un vagone ferroviario.

Già negli anni Cinquanta, nella flotta dell’Aeroflot comparvero i moderni aerei Tupolev Tu-104 e negli anni Sessanta addirittura un aereo supersonico, il Tu-144.

Oltre ai voli nazionali, l’Aeroflot operava voli internazionali, compresi quelli per l’Europa, gli Stati Uniti e il Canada, nonostante la Guerra fredda. Gli assistenti di volo su queste tratte avevano spesso una formazione linguistica universitaria.

Mosca era anche una città di transito per i turisti stranieri che dall’Europa si recavano, ad esempio, in India, Indonesia o Cina. La compagnia aerea sovietica produsse un gran numero di manifesti pubblicitari in inglese proprio per questi turisti. Vi si spiegavano i vantaggi di volare via Mosca.

Nel 1970, l’Unione Sovietica permise alle compagnie aeree straniere di volare sopra la Transiberiana e di atterrare a Mosca per fare rifornimento. Ciò permise di abbreviare enormemente il viaggio verso i Paesi asiatici e africani. Air France e Japan Airlines furono le prime a effettuare tali voli.

