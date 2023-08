Robert Oppenheimer era una spia sovietica?

Julius Robert Oppenheimer, meglio noto come J. Robert o semplicemente Robert (New York, 22 aprile 1904 – Princeton, New Jersey, 18 febbraio 1967), è stato un fisico statunitense. La sua fama è legata soprattutto alla costruzione della prima bomba atomica nell’ambito del Progetto Manhattan

Nessuno ha mai potuto dimostrarlo, eppure, per questa accusa, il “padre della bomba atomica” venne estromesso dal ruolo di consulente del governo americano. Il 23 agosto esce in Italia il film che il regista Christopher Nolan ha dedicato alla sua figura. Quale miglior momento per approfondire la storia di questo grande scienziato?

Il film biografico del regista Christopher Nolan su Robert Oppenheimer (1904-1967), il capo del “Progetto Manhattan” che portò alla creazione delle prime bombe atomiche americane, ha debuttato al cinema il 21 luglio 2023 in numerosi Paesi (in Italia sarà invece nelle sale dal 23 agosto). La trama include una parte molto misteriosa della biografia dello scienziato: i suoi legami con i comunisti. Ma esistevano davvero?

L’attore irlandese Cillian Murphy interpreta Robert Oppenheimer nel film “Oppenheimer” (2023), scritto, prodotto e diretto da Christopher Nolan Legion Media Legion Media

Il “padre della bomba atomica”

“Padre della bomba atomica”. È così che Oppenheimer è stato soprannominato per il suo lavoro nel “Progetto Manhattan”. Nel 1945, dopo il test della bomba “Trinity”, gli Stati Uniti divennero il primo Paese al mondo a possedere armi atomiche. Lo stesso Oppenheimer disse vent’anni dopo: “Sapevamo che il mondo non sarebbe stato più lo stesso. Alcune persone risero, altre piansero, la maggior parte rimase in silenzio”.

Il lavoro su questo progetto top-secret divenne operativo all’inizio degli anni Quaranta, alla vigilia dell’ingresso degli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale dalla parte degli Alleati. Gli Stati Uniti temevano che i nazisti sarebbero stati i primi a sviluppare una bomba atomica e, di conseguenza, iniziarono la corsa agli armamenti nucleari. Oppenheimer fu invitato a dirigere il progetto, poiché era noto nella comunità scientifica per i suoi studi sulle particelle subatomiche.

Robert Oppenheimer testimonia davanti alla Commissione Affari Militari del Senato a Washington AP AP

La fabbricazione della bomba fu terminata quando i nazisti erano già stati sconfitti. Il primo e unico utilizzo di una bomba nucleare avvenne quando gli Stati Uniti decisero di colpire le città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki, uccidendo circa 110 mila persone. Dopo questo atto orribile, Oppenheimer incontrò il Presidente degli Stati Uniti Harry Truman e gli avrebbe detto: “Ho le mani sporche di sangue”. Solo dopo la tragedia lo scienziato comprese appieno il terribile potere della sua creazione.

Nell’ottobre del 1945, Oppenheimer si dimise. Tuttavia, egli non fu mai contrario alle armi nucleari in generale e, quando fu proposta l’idea di sviluppare una bomba all’idrogeno ancora più distruttiva, non si oppose. Semplicemente non era entusiasta, poiché, a suo giudizio, la bomba H sarebbe stata troppo potente per essere usata sul campo di battaglia e gli Stati Uniti avrebbero dovuto concentrarsi sulla produzione di bombe del tipo di quella usata a Hiroshima.

La prima bomba atomica statunitense esplode durante un test ad Alamogordo, Nuovo Messico, il 16 luglio 1945 AP AP

Perché Oppenheimer fu bollato come comunista?

A quanto pare, le accuse di spionaggio a favore dell’Urss non erano altro che tentativi di sconfiggere Oppenheimer nella lotta all’interno dell’amministrazione sulla produzione di bombe H. Oppenheimer era ancora molto influente all’inizio degli anni Cinquanta: era presidente del consiglio consultivo della Commissione per l’energia atomica e direttore dell’Institute for Advanced Study di Princeton. La sua opposizione alla produzione di bombe H poteva influenzare i bilanci futuri.

Ma i servizi segreti americani avevano davvero degli assi nella manica. La moglie di Oppenheimer, suo fratello e alcuni amici dello scienziato erano stati un tempo membri del partito comunista e lo stesso Oppenheimer aveva partecipato a diverse riunioni. Inoltre, sosteneva apertamente alcune idee del partito ed era stato un sostenitore della causa antifascista nella Guerra civile spagnola. Nessuno ha mai dimostrato che sia stato reclutato dai servizi segreti sovietici o che abbia passato informazioni di qualsiasi tipo ai comunisti. Eppure, era sufficiente essere in rapporti di amicizia con i comunisti per essere accusati di slealtà nell’era della Guerra fredda e della “caccia alle streghe”.

Robert Oppenheimer, la moglie Katherine e la figlia Toni visitano l’Acropoli di Atene, durante un viaggio in Grecia, il 28 maggio 1958 AP AP

Nel 1954 un tribunale decisa la revoca dell’autorizzazione di Oppenheimer, che fu quindi dimesso dall’incarico di consulente del governo statunitense. In seguito, Oppenheimer fu vendicato in due occasioni, nel 1959 e nel 1963. Nel 1959, uno degli ex colleghi di Oppenheimer testimonierà che la campagna contro lo scienziato non era altro che una vendetta e, nel 1963, il presidente Lyndon Johnson conferirà a Oppenheimer il prestigioso Enrico Fermi Award.

L’Enrico Fermi award, una delle onorificenze più ambite in campo scientifico, viene assegnato a Robert Oppenheimer durante una cerimonia alla Casa Bianca, il 2 dicembre 1963 AP AP

Nel 2022, il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti ha ammesso che il processo contro Oppenheimer era stato viziato e parziale.

LEGGI ANCHE: Come la spia nonnina fornì ai sovietici informazioni chiave sul piano nucleare britannico

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale