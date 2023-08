Quali auto c’erano nel garage di Leonid Brezhnev?

Russia Beyond

La collezione di macchine di Leonid Brezhnev (1906-1982), a capo dell’Urss per 18 anni, comprendeva le più costose auto dell’epoca. Nella foto: la Nissan President di seconda generazione (1973) del segretario generale del Pcus.

Vladimir Pesnya/Pressphotos/Getty Images Vladimir Pesnya/Pressphotos/Getty Images

Leonid Brezhnev imparò a guidare durante la Grande Guerra Patriottica (la Seconda guerra mondiale). In seguito, lui stesso guidò tutte le auto della sua collezione. Nella foto: la patente di guida di Leonid Brezhnev che nel novembre 2019 è stata messa all’asta ed è stata venduta per 1,55 milioni di rubli. L’identità dell’acquirente non è stata rivelata.

Kirill Kalinnikov/Sputnik Kirill Kalinnikov/Sputnik

Leonid Brezhnev in Polonia nel 1974 e la sua limousine governativa GAZ-13 “Chajka”.

Eduard Pesov/Sputnik Eduard Pesov/Sputnik

ZIL-111G: questa macchina fu prodotta esclusivamente dal 1962 al 1967, e in soli 38 esemplari. Brezhnev era a bordo di quest’auto durante l’attentato subito sulla Piazza Rossa nel 1969.

Ruslan Krivobok/Sputnik Ruslan Krivobok/Sputnik

Richard Nixon consegna a Leonid Brezhnev le chiavi di una Lincoln Continental. Giugno 1973, Stati Uniti, residenza di Camp David. La Lincoln blu scuro venne assemblata personalmente per Brezhnev con la scritta: ““In good memory”.

Questa Citroën SM coupé fu regalata a Brezhnev nel 1971 dal presidente francese Georges Pompidou. L’auto poteva raggiungere la velocità di 225 km/h. Ma Brezhnev notò che la Citroën era “angusta e il lodato motore italiano [Maserati] è troppo rumoroso”.

Nel 1966, questa macchina, una sportiva Maserati Quattroporte, fu regalata a Leonid Brezhnev dal Partito Comunista Italiano. Con un motore V8 da 4,1 litri e 256 cavalli, la macchina poteva raggiungere una velocità di 230 km/h. Brezhnev non amava quest’auto e non la guidava quasi mai: quando un collezionista finlandese la acquistò nel 1994, segnava solo 9.000 chilometri sul contachilometri.

Questa Mercedes-Benz 280SE Pullman (W100) del 1969 (a sinistra) fu regalata a Brezhnev da Willy Brandt, cancelliere federale della Germania Ovest. Esistevano solo 7 macchine di questo tipo.

E una volta, ancora ai tempi di Khrushchev, Leonid Brezhnev fu fotografato con un’auto nuova, come tutti i comuni cittadini sovietici. Questa Opel Kapitän del 1960 fu regalata a Leonid Brezhnev dalla figlia e dal genero.

Leonid Brezhnev con la nipote Vika al volante di una delle sue Mercedes-Benz.

