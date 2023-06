Lenin formalmente non fu mai il capo di Stato della Russia sovietica. Ecco perché

Quando i bolscevichi conquistarono il potere in Russia nel 1917, Lenin non divenne il leader a tutti gli effetti del nuovo Stato dei soviet. Quella carica fu ricoperta da Lev Kamenev, da Jakov Sverdlov e poi, a lungo, da Mikhail Kalinin. Il padre delle Rivoluzione scelse per sé un altro incarico, che de facto gli dava comunque molto potere