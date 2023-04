Com’era Mosca prima della rivoluzione del 1917? (FOTO)

Russia Beyond

Dopo il cambio di regime, la capitale ha subito molti cambiamenti. Noi vi proponiamo uno sguardo sulla città dell’epoca. Molti monumenti storici, purtroppo, sono rimasti solo in queste foto

Vi abbiamo già mostrato com’era Mosca alla fine del XIX secolo. Continuiamo il nostro viaggio nel tempo con le immagini della città dall’inizio del XX secolo al 1917, anno della Rivoluzione.

La prima tranvia fu inaugurata nel 1899, e partiva da piazza Butyrskaya Zastava (come è scritto anche sul tram in questa foto). Ma lo sviluppo del traffico tranviario era ostacolato dai binari della ferrovia a cavalli. Così nel primo decennio del XX secolo la ferrovia a cavalli fu eliminata e furono messi al suo posto i binari per i tram.

La gente osserva il ghiaccio scorrere sul fiume Moscova.

Oggi, quando diciamo “Università di Mosca”, la associamo al suo attuale edificio principale, il grattacielo stalinista sulla Collina dei Passeri. Ma fino alla metà del XX secolo la sede era questa particolare struttura nel centro della città.

LEGGI ANCHE: Sette fatti sull’Università Statale Lomonosov di Mosca che dovreste conoscere

Questa vista del Cremlino non è più disponibile per i turisti. Molti edifici sono scomparsi, come la bianca chiesa scolpita di Santa Caterina la Grande Martire del Monastero dell’Ascensione e l’intero complesso architettonico del monumento all’imperatore Alessandro II.

Guardate questo monumento da vicino (dal lato frontale).

Vicino al Cremlino c’era un’intera area chiamata Zarjadje, densamente costruita con case e strade commerciali. Durante l’era sovietica, il posto fu sgomberato e fu costruito un enorme hotel, il Rossija, al posto del quale oggi sorge il nuovo e moderno Parco Zarjadje.

Nel 1908 ci fu una grande alluvione a Mosca. Questo era l’unico modo per spostarsi! La foto mostra il vicolo Mokrinskij a Zarjadje, che non esiste più.

Anche le mura del Cremlino furono allagate nel 1908.

Durante l’era sovietica, le mura di Kitaj-Gorod, che circondavano il centro della città, furono quasi completamente demolite. Oggi ne rimangono solo piccoli frammenti. Della torre “Katjushka”, ad esempio, rimane solo la foto (così come del tram a cavalli sulla destra).

E questo è il Monastero dei Miracoli all’interno del Cremlino, che è andato irrimediabilmente perduto durante l’era sovietica.

Uno degli edifici più belli di Mosca, per fortuna, è rimasto indenne. La Casa Pashkov ospitava all’inizio del secolo la Biblioteca Rumjantsev, che divenne la base della Biblioteca Lenin in epoca sovietica. Oggi l’edificio appartiene ancora alla principale biblioteca del Paese.

Via Nikolskaja è ora pedonale. La bianca torre gotica Nikolskaja del Cremlino (a sinistra) è stata ridipinta di rosso durante l’era sovietica, mentre la Chiesa di Kazan (a destra) ha un aspetto completamente diverso dopo la riqualificazione degli anni Venti. Al centro si trova il Museo storico, costruito alla fine del XIX secolo.

Oggi è difficile da credere, ma fino al 1930 un tram percorreva la Piazza Rossa.

Ed ecco una vista più generale della Piazza Rossa. Ora, naturalmente, non ci sono carrozze o tram in giro, ma ci sono il mausoleo di Lenin e turisti che passeggiano.

LEGGI ANCHE: Come è cambiata negli anni la Piazza Rossa (FOTO)

Dalla piazza più celebre passiamo a un tipico cortile di Mosca. Ai nostri giorni non vedrete certo il bucato appeso. E forse non vedrete neppure il cortile, visto che praticamente tutti sono chiusi all’ingresso.

La via Kuznetskij Most è ancora ricca di negozi, boutique e pub, ma oggi è pedonale.

Un altro mercato molto frequentato è il Mercato Sukharevskij. Sullo sfondo si vede la Torre Sukharev, andata perduta durante l’era sovietica.

La piazza del teatro di fronte al Teatro Bolshoj è cambiata. Ecco una foto dell’inizio del secolo.

Ed ecco una foto del 1910. È entrata in funzione una linea di tram e sulla sinistra è stata costruita la casa commerciale Muir & Merilise, oggi il famoso Tsum.

Immagini rare: le barricate a Mosca. Nel 1905 ebbe luogo la prima rivoluzione russa e ci fu una grande rivolta a Mosca.

LEGGI ANCHE: Perché nell’Impero russo scoppiarono tre Rivoluzioni?

Nel 1912 fu inaugurato a Mosca il Museo delle Belle Arti dell’Imperatore Alessandro III, oggi noto come Museo Statale delle Belle Arti “Pushkin”.

LEGGI ANCHE: Cinque motivi per visitare il museo Pushkin di Mosca

All’inaugurazione era presente anche Nicola II.

Dominio pubblico Dominio pubblico

Nel 1913, Mosca celebrò il 300° anniversario della Casa Romanov.

L’intera città fu decorata a festa. La foto sotto mostra l’edificio dell’Assemblea della Nobiltà, che in epoca sovietica fu trasformato nella Casa dei Sindacati.

Folla riunita presso l’Arco di Trionfo in Piazza Tverskaja Zastava per i festeggiamenti. Questa porta monumentale era dedicata alla vittoria contro Napoleone nella Guerra patriottica del 1812. Negli anni Trenta l’arco trionfale fu smantellato, ma una copia fu poi eretta sul viale Kutuzov.

Ben presto, nel 1917, colonne di dimostranti rivoluzionari avrebbero marciato attraverso l’Arco.



LEGGI ANCHE: Dieci meraviglie architettoniche di Mosca perdute per sempre: le immagini

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale