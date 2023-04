Primo libro stampato in Russia: ecco che aspetto aveva

Caratteri fini che imitano la scrittura manuale, lettere e linee uniformi, ottima qualità delle matrici incise: tali sono le caratteristiche dell’“Apostol”, il primo libro stampato in Russia, nel marzo 1564, che ancora oggi delizia gli appassionati di libri antichi.



Si crede che in totale ne siano state stampate circa 2000 copie, ma oggi si conosce l’esistenza di poco meno di 100 esemplari.



“L’Apostol” contiene i testi del Nuovo Testamento: “Atti degli Apostoli”, Lettere degli apostoli Giacobbe, Pietro, Giovanni e Paolo, e il “Libro della Rivelazione” (Apocalisse di Giovanni), nonché la postfazione dello stampatore Ivan Fjodorov, nella quale egli spiega come Ivan il Terribile abbia fondato la tipografia e come lo zar non abbia lesinato soldi per stampare libri.

