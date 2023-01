La selvaggia corsa all’oro in Russia

Nel 1827 due ricchi mercanti degli Urali, Andrej e Fjodor Popov, vennero a sapere che da qualche parte in Siberia un contadino di nome Egor Lesnoj aveva trovato dell'oro nei pressi del fiume Berikul, nella provincia di Tomsk.

I due decisero quindi di mandare un loro inviato a incontrare Lesnoj; ma l'inviato non riuscì a ottenere informazioni sul luogo preciso dove si nascondeva l’oro. Allora Popov decise di fare all'uomo un'offerta che non avrebbe potuto rifiutare. Ma quando arrivò, Lesnoj era stato strangolato a morte poco tempo prima.

I mercanti non si diedero per vinti e chiesero alla figliastra di Lesnoj di indicare loro dove era solito andare l’uomo quando era vivo. La ragazza mostrò il luogo dove il suo defunto patrigno era solito scavare la terra. Fu così che iniziò la corsa all’oro in Russia.

La corsa all'oro

A quel tempo, il governo russo aveva già autorizzato i privati a estrarre l'oro in tutte le regioni del vasto Impero. Un decreto del Senato emanato nel 1812 dava a tutti i sudditi russi il diritto di cercare ed estrarre minerali d'oro e d'argento, a patto che venissero pagate le tasse all'erario. A seconda della regione e del decennio, l'imposta variava dal 5 al 40% della produzione totale.

Cercatori d'oro. Foto di Prokudin-Gorskij, Urali, distretto di Berjozovskij, inizio XX secolo Biblioteca del Congresso Biblioteca del Congresso

Pochi mesi dopo la scoperta di Andrej e Fjodor Popov, i mercanti esplorarono le terre vicine agli affluenti del fiume Berikul e trovarono numerosi giacimenti. Nel primo anno di attività, estrassero circa un pud (un'antica unità di misura russa pari a 16,3805 kg) d'oro, poi quattro l'anno successivo, sedici l'anno dopo e così via. La produzione crebbe in modo esponenziale e le voci sulla ricchezza del suolo siberiano si diffusero in tutto l'Impero.

I più grossi industriali e mercanti russi si precipitarono in Siberia, insieme a miriadi di poveri temerari che sognavano di fare fortuna. La corsa all'oro siberiano ebbe inizio.

Una fortuna nel sottosuolo

Nel periodo migliore della corsa all’oro siberiano, che durò dagli inizi degli anni Trenta del XIX secolo fino agli anni Cinquanta del XIX secolo, furono molte le persone che fecero fortuna.

Cercatori d'oro a Sakhalin Agnessa Dines / Collected by V. A. Nikitin Agnessa Dines / Collected by V. A. Nikitin

Alcuni mercanti riuscirono a guadagnare grosse somme e a realizzare i loro sogni. Ma poi si scatenò l’inferno.

Si dice che uno dei minatori, un certo Nikolaj Myasnikov, avesse addirittura realizzato i suoi biglietti da visita in oro puro. Un ex servo della gleba di nome Tit Zotov, che aveva fatto fortuna con l'estrazione dell'oro, avrebbe festeggiato per un anno intero il matrimonio del figlio; durante quei festeggiamenti sfrenati, lo champagne era così abbondante che la gente lo usava per lavare i cavalli e riempire le vasche da bagno delle fanciulle.

Un altro minatore di nome Gavrila Masharov ordinò che venisse fusa una medaglia d’oro massiccio di oltre otto chilogrammi, per potersi fregiare del titolo di “imperatore di tutta la taiga”. Come se questo non fosse un capriccio abbastanza grande, Masharov ordinò che la sua biancheria intima di seta fosse inviata alle lavanderie parigine per essere lavata, nonostante non fosse mai stato in Francia.

Cercatori d'oro. Foto di Prokudin-Gorskij, Urali, distretto di Berjozovskij, inizio XX secolo Biblioteca del Congresso Biblioteca del Congresso

Nel 1836, Masharov fece costruire una sontuosa villa nella taiga, con delle serre dove crescevano piante di ananas. Ma quel suo stile di vita eccentrico finì d’un tratto quando Masharov fu dichiarato fallito per non essere riuscito a pagare i suoi numerosi creditori.

L'inferno sulla Terra

Per i lavoratori reclutati da diversi angoli dell'Impero russo, la vita nelle miniere era caratterizzata da condizioni disumane.

Le compagnie minerarie chiamavano a raccolta un gran numero di persone offrendo loro un salario molte volte superiore a quello che un operaio medio guadagnava a Mosca. Inoltre, ogni persona che accettava di andare in Siberia a lavorare per le compagnie minerarie riceveva un anticipo di 135 rubli, che equivaleva a sei mesi di stipendio di un operaio di Mosca.

Cercatori d'oro Museo storico statale degli Urali meridionali

La gente si precipitò nelle miniere, ma la realtà era troppo triste per la maggior parte di loro. Lavoravano per 12 ore al giorno e riposavano in baracche fredde e sovraffollate. In inverno, gli operai lavoravano immersi nell'acqua fino alle ginocchia, e i falò venivano usati per sciogliere il terreno ghiacciato e le formazioni rocciose. Il fatto di dover camminare per diversi chilometri per raggiungere le baracche con gli abiti bagnati e le temperature gelide dopo un altro turno di lavoro causava malattie e decessi.

Nel febbraio 1912, nelle miniere scoppiò un massiccio sciopero dei lavoratori, causato dal fatto che ad alcuni di essi era stata servita carne marcia per pranzo. Nel marzo 1912, il numero dei manifestanti arrivò a coinvolgere 6.000 persone. I lavoratori chiedevano, tra le altre cose, migliori condizioni di vita, cibo decente, un aumento dei salari, una giornata lavorativa più breve e il licenziamento di 25 dipendenti dell'amministrazione delle miniere.

Le vittime dell'esecuzione della Lena (sembra che le foto siano state scattate dal capostazione delle miniere di Gromovskij, sequestrate ma conservate e date alle stampe) Dominio pubblico Dominio pubblico

Le proteste si conclusero con una tragedia che avrebbe sconvolto l'intero Impero: il 17 aprile 1912, i soldati aprirono il fuoco sui lavoratori uccidendo, secondo diverse testimonianze, tra le 150 e le 250 persone. Una fotografia del massacro fu diffusa dalla stampa e raggiunse San Pietroburgo, scatenando un'indagine governativa e proteste di massa in tutto il Paese.

Dopo la Rivoluzione russa e la guerra civile, negli anni '30 il nuovo governo sovietico monopolizzò l'estrazione dell'oro, ponendo fine per sempre agli anni della corsa all'oro in Russia.

