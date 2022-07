La vita all’epoca dell’URSS raccontata attraverso le foto di Robert Diament

Realizza i primi scatti a colori, immortalando la quotidianità del dopoguerra. I suoi lavori sono stati pubblicati dai giornali più importanti dell’epoca ed esposti in varie mostre in URSS e all’estero

Con la sua macchina fotografica, Robert Diament è riuscito a immortalare l’essenza dell’epoca sovietica, che filtra attraverso i suoi ritratti in modo vivido e quasi immortale. Chi osserva oggi quelle foto, viene proiettato indietro nel tempo; respira le atmosfere del passato, assaporando attimi di semplice quotidianità. I lavori di Diament sono stati inseriti nell'"Antologia della fotografia sovietica", sono stati pubblicati dai principali giornali dell’epoca ed esposti in mostre allestite in tutta l’Unione e all’estero.

Nato a Kiev, Diament ha trasformato quella sua passione per l’obiettivo in un lavoro quando aveva appena 20 anni: è stato allora quando ha iniziato a pubblicare sui giornali locali alcuni scatti, realizzati mentre lavorava parallelamente come elettricista. Il suo talento viene notato anche a Mosca e nel 1937 si trasferisce nella capitale per fotografare per i principali giornali del Paese le parate, i grandi progetti di costruzione sovietici e le imprese del Partito dei Lavoratori e dei Contadini.

Durante gli anni della guerra, Diament viene assegnato alla Flotta del Nord. Prende parte ai combattimenti insieme ai piloti e ai marinai, e viene soprannominato “fotografo di bandiera della Flotta del Nord”.

Dopo il conflitto, torna a concentrarsi sulla vita della gente sovietica. Erano gli anni delle prime fotografie a colori, e i suoi scatti rappresentano una vera novità per l’epoca.

Abbiamo selezionato per voi alcune delle immagini più suggestive di quel periodo, scattate da Robert Diament.

"La raccolta della legna", anni '50

"Ballerine", anni '50

"I suoi diritti, cittadino...", 1952

"Pulcino", 1953

"Al ristorante", anni '50

"Sulla costa di Jantarnyj", 1954

"Famiglia", anni '50

"Fai attenzione!", 1956

"Artisti", anni '50

"Il teatro delle marionette della scuola", anni '50

"Samarcanda", anni '50

"Pulizia delle finestre", anni '50

"Balli", anni '50

"Uscendo dal lavoro", anni '50

"La brigata di agitazione dei pescatori", anni '50

"Con la testa che gira", 1960-1963

"Artigiani", anni '50

"Davanti a una vetrina", 1961-1969

"Pescatori", anni ‘60

