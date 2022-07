Perché in passato la settimana in Russia iniziava di domenica

In alcuni Paesi come Canada, Stati Uniti, Brasile e Giappone, il primo giorno della settimana non è il lunedì, bensì la domenica. Un tempo era così anche in Russia e nell'Impero Russo. Un’idea che trae origini dalla Bibbia.

Il libro della Genesi dell'Antico Testamento contiene la descrizione della creazione del mondo, che elenca i giorni successivi della creazione, dal primo al sesto. È con questi nomi (primo giorno, secondo giorno, ecc.) che i giorni della settimana sono ancora in ebraico. “Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò, perché in esso si riposò da tutto il lavoro che aveva creato e fatto” (Gen 2,3).

Un calendario russo dell'agosto 1906, disegnato da Ivan Bilibin. Da notare che tutte le settimane iniziano con "Воскресенье" (domenica) Dominio pubblico Dominio pubblico

In ebraico “sabato”, anziché essere indicato come il “settimo giorno”, si chiama Shabbat (che deriva dalla parola “riposare”) e conclude la settimana. Quindi, nelle tradizioni giudaiche, così come in quelle cristiane, la settimana inizia tradizionalmente con la domenica e così è stato in Russia fino alla Rivoluzione del 1917. I nomi dei giorni della settimana in russo ne sono la prova: il mercoledì in russo si chiama “sreda”, che in russo significa “mezzo”. Ovviamente, il mercoledì è nel mezzo solo se la settimana inizia di domenica!

Inoltre, nelle lingue slave, il lunedì è chiamato “ponedelnik”, che significa “quello che viene dopo “nedelya”, dove “nedelya” è il modo in cui veniva chiamato il primo giorno della settimana e anche l'intera settimana. “Nedelya” può essere tradotto dal russo come “non fare”, poiché la domenica era il giorno della funzione domenicale e i contadini russi normalmente non lavoravano.

Un calendario sovietico del 1925, dove tutte le settimane iniziano ancora di domenica Dominio pubblico Dominio pubblico

I bolscevichi “dichiararono guerra” alla religione ortodossa e alla Chiesa (qui vi abbiamo spiegato perché) e uno dei loro primi decreti, firmato nel febbraio 1918, sostituì il calendario giuliano (il cosiddetto “Vecchio Stile”) con quello gregoriano (“Nuovo Stile”), che distingueva il calendario ecclesiastico (la Chiesa ortodossa russa usava e usa tuttora il calendario giuliano) da quello secolare, “ufficiale”, e inoltre faceva sì che la Russia calcolasse il tempo così come già facevano “quasi tutti i popoli colti”, come si legge nel decreto. Tuttavia, nei primi anni dell'URSS, la domenica era ancora considerata il primo giorno della settimana.

Un calendario sovietico del 1930 con "settimane di produzione continua" di 5 giorni Dominio pubblico Dominio pubblico

Il 1° ottobre 1929 in Russia furono riformate le settimane: furono introdotte nuove settimane di 5 giorni. Veniva chiamata “settimana di produzione continua”: si lavorava per quattro giorni e il quinto ci si riposava. E così si continuò per un intero anno, che consisteva in 72 settimane di cinque giorni. Per non sovrapporre i giorni di riposo dei dipendenti, gli operai venivano divisi in cinque gruppi contrassegnati nel calendario in giallo, rosa, verde, rosso e viola. Con questo sistema, le fabbriche, gli stabilimenti e le altre imprese potevano operare senza interruzioni per tutto l'anno, poiché non c'erano giorni di riposo comuni per tutti i lavoratori contemporaneamente.

Il calendario di cinque giorni era anche uno strumento ideologico: stravolgeva il calendario cristiano delle festività, il che era molto utile per la propaganda antireligiosa bolscevica. Tuttavia, il nuovo calendario non ottenne grossa popolarità tra la gente: spesso capitava che marito e moglie appartenessero a gruppi di colore diversi e quindi non avessero giorni liberi comuni, il che complicava ulteriormente la loro vita. Nel 1931 fu introdotta una settimana di sei giorni con giorni di riposo fissi per tutti.

Un calendario sovietico del 1964 (dedicato al 150° anniversario del poeta Mikhail Lermontov), con settimane di 7 giorni che iniziano il lunedì Dominio pubblico Dominio pubblico

Solo nel 1940 l'URSS tornò alla settimana di sette giorni. “Trasferite il lavoro in tutte le imprese e istituzioni statali, cooperative e pubbliche da una settimana di sei giorni a una settimana di sette giorni, contando il settimo giorno della settimana - la domenica - come giorno di riposo”, recitava il decreto, per cui, a partire dal 1940, il lunedì divenne ufficialmente il primo giorno della settimana in URSS.

Con il tempo, anche alcuni Stati di orientamento socialista hanno reso il lunedì il primo giorno, come ad esempio la DDR nel 1970. Nel 1978, le Nazioni Unite hanno raccomandato di rendere il lunedì il primo giorno della settimana nella maggior parte dei Paesi. Nel 1988, secondo la norma ISO 8601, è stato stabilito uno standard internazionale per lo scambio e la comunicazione di dati relativi alla data e all'ora.

