La NEP, la Nuova Politica Economica che quasi spinse l’URSS verso un'economia di mercato

Negli anni Venti, i bolscevichi introdussero nuovamente, ma per breve tempo, la proprietà privata e il business: un periodo che passò alla storia come un momento vivace e controverso nella vita del Paese

Dopo la Rivoluzione del 1917 e la guerra civile, l’economia russa era ormai in ginocchio e sul Paese incombeva la minaccia della carestia. Le misure brutali adottate durante la querra causarono malcontento popolare e manifestazioni antibolsceviche.

Un negozio privato, anni '20 MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Per risolvere la situazione, e garantirsi un posto al potere, i bolscevichi nel 1921 diedero un passo inaspettato: ripristinarono la libertà di commercio e l’impresa. Questo rilassamento sarebbe passato alla storia come Nuova Politica Economica (NEP).

Un negozio di Nizhnij Novgorod Arkadij Shaykhet/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Questo cambiamento interessò in primo luogo il settore alimentare. L'enorme tassa sul cibo, che rappresentava un peso enorme per i contadini, fu notevolmente ridotta e ai privati fu permesso di commerciare i beni in eccedenza.

Mercatino di strada a Mosca Aleksandr Rodchenko/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Al posto delle "razioni" di cibo, le persone ricevevano un salario in denaro con cui potevano acquistare gli alimenti. Ottennero il permesso di assumere lavoratori privatamente e persino di fondare piccole aziende private. Nel Paese del comunismo vittorioso, le relazioni commerciali erano ora consentite.

Pausa vino nell'atelier di un artista d'avanguardia Aleksandr Rodchenko/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Apparvero così negozi privati, i locali per bere, i cabaret e i ristoranti, e ci fu un po' di libertà e di rinascita dopo la sanguinosa guerra.

I membri del gruppo di propaganda d'avanguardia, che si esibivano per raccontare le notizie alle persone analfabete Museo Statale Centrale del Teatro A. Bakhrushin/russiainphoto.ru

Un ristorante commerciale all'epoca della NEP Archivio cinematografico e fotografico statale russo Archivio cinematografico e fotografico statale russo

Particolarmente evidente fu l'impatto della NEP sulla moda: quel vizio borghese di “prendersi cura del proprio aspetto” non suscitava più imbarazzo né vergogna.

Le signore dell'epoca della NEP (nella foto a destra, Lilja Brik, fidanzata del popolare poeta Vladimir Majakovskij) Mikhail Smodor/Kostromskaya starina; Alexander Rodchenko/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Le divise da operaio furono sostituite da abiti eleganti: le donne iniziarono a indossare cappelli, calze, abiti larghi e, per la prima volta, capelli corti e permanenti alla Zelda Fitzgerald; gli uomini sfoggiavano invece elaborati abiti con bretelle.

Dipendenti della Camera di Commercio in vacanza vicino a Pietrogrado (oggi San Pietroburgo) Archivio centrale statale dei documenti cinematografici e fotografici di San Pietroburgo/russiainphoto.ru

Lo spirito della NEP, estraneo al Comunismo, permeò anche la cultura: dando seguito alle tradizioni dell'avanguardia, artisti, designer, musicisti e cineasti si lanciarono in audaci esperimenti...

Un team per le riprese Museo statale di storia politica/russiainphoto.ru

L'atmosfera della NEP nelle capitali può essere paragonata a una versione modesta dell'era americana del jazz e del Grande Gatsby, e Mosca negli anni ‘20 divenne simile a Berlino o Parigi.

Le signore della NEP (nella foto a destra, l'attrice Faina Ranevskaja) Mikhail Smodor/Kostromskaya starina; Moisei Nappelbaum/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Ma la NEP non durò a lungo: questa inversione di marcia non fu sufficiente per risolvere le vere sfide economiche del Paese. Nel 1927 il cibo era insufficiente per sfamare gli operai e gli impiegati comunali, i piccoli produttori e i negozianti non erano in grado di risollevare il Paese dalle devastazioni della guerra civile e la Russia aveva ovviamente bisogno di un'industrializzazione accelerata per resistere alla minaccia di un intervento straniero: molti bolscevichi nella direzione del Partito inorridivano all’idea che il capitalismo si sarebbe infiltrato nel Paese.

Caricatura di un uomo della NEP (a sinistra), e una cartolina dei tempi della NEP (a destra) Foto d'archivio Foto d'archivio

Le preoccupazioni legate al cibo, allo svago e al guadagno vennero percepite come un ritorno alla vita borghese e della borghesia, e i "Nepmen" furono visti come sfruttatori e nemici della classe operaia.

Gente all'epoca della NEP Foto d'archivio Foto d'archivio

L'inizio dell'inversione della NEP fu il sequestro forzato del grano ai contadini nel 1928; successivamente, nell'aprile 1929, la XVI Conferenza del Partito approvò il piano di industrializzazione forzata dell'URSS, che implicava la fine dell'economia di mercato e la sua totale centralizzazione. Di conseguenza, lo Stato prese in mano il controllo di tutto il business.

Illustrazione di un ristorante dell'epoca della NEP Foto d'archivio Foto d'archivio

LEGGI ANCHE: Quali misure ha adottato l’URSS per combattere l’alcolismo?

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale