Com’era la Russia nel 1992 (IN FOTO)

Russia Beyond

Con il Trattato Federale, firmato a Mosca nel 1992, nacque il nuovo Paese: la Federazione Russa, composta da 89 soggetti federali (oggi sono 85, per via di alcune unioni e riorganizzazioni).

Sergej Guneev/Sputnik Sergej Guneev/Sputnik

L’incontro tra Boris Eltsin e George H. W. Bush durante il quale furono firmati i documenti che avrebbero posto fine alla Guerra Fredda.

Un leader come Eltsin, che incontrava la gente da vicino e dava la mano al popolo, all’epoca appariva in netto contrasto con l’austerità dei leader sovietici precedenti, che non scendevano mai dalle proprie alte tribune.

Jurij Abramochkin/Sputnik Jurij Abramochkin/Sputnik

Il primo presidente russo Boris Eltsin rese il tennis uno sport incredibilmente popolare.

Dmitrij Donskoj/Centro Eltsin Dmitrij Donskoj/Centro Eltsin

Dopo aver terminato il suo lavoro come primo (e unico) presidente dell'Unione Sovietica, Mikhail Gorbaciov diresse la Fondazione Gorbaciov senza scopo di lucro, che si occupa della ricerca sulla storia della Perestrojka.

Igor Mikhalev/Sputnik Igor Mikhalev/Sputnik

Mercati come questi erano molto popolari negli anni ‘90; da notare gli iconici borsoni a quadretti, divenuti un simbolo nazionale russo, come abbiamo raccontato qui.

Le ultime tendenze di moda.

Vladimir Vyatkin/Sputnik Vladimir Vyatkin/Sputnik

In questo periodo si impose in Russia anche la Coca-Cola.

Boris Kavashkin/TASS Boris Kavashkin/TASS

Il paese si trovò all’improvviso davanti alla libertà: libertà di parola, politica e arte. Nella foto sotto, una performance di Andrej Bartenev davanti al Cremlino.

La sessantasettenne star del balletto Maja Plisetskaja mentre esegue la danza del Cigno sulla Piazza Rossa.

Vladimir Vyatkin/Sputnik Vladimir Vyatkin/Sputnik

Il bagno dei cavalli a Krasnodar.

Aleksej Boitsov/Sputnik Aleksej Boitsov/Sputnik

Artigiana al lavoro.

Andrej Solomonov/Sputnik Andrej Solomonov/Sputnik

Matriosche davanti al Lavra della Trinità di San Sergio.

Jurij Somov/Sputnik Jurij Somov/Sputnik

Dopo anni di buio nel quale era sprofondata durante il periodo sovietico, la Chiesa ortodossa russa ha visto negli anni ‘90 un periodo di resurrezione. Nella foto, il patriarca di Mosca e di tutte le Russie Aleksej.

Jurij Kaver/Sputnik Jurij Kaver/Sputnik

In spiaggia alla moda.

Vladimir Fedorenko/Sputnik Vladimir Fedorenko/Sputnik

Traffico in piazza Majakovskaja a Mosca.

Aleksej Fedoseev/Sputnik Aleksej Fedoseev/Sputnik

Pellicce in passerella.

Vladimir Vyatkin/Sputnik Vladimir Vyatkin/Sputnik

La consegna di un elicottero della compagnia statunitense Bell Helicopter Textron alla polizia di Mosca in Piazza del Maneggio.

Vitalij Savelyev/Sputnik Vitalij Savelyev/Sputnik

Un enorme concerto musicale sulla Piazza Rossa.

Galina Kmit/Sputnik Galina Kmit/Sputnik

Il cantante Valerij Leontiev, rappresentante della nuova ondata di celebrities.

Jurij Abramochkin/Sputnik Jurij Abramochkin/Sputnik

Le celebrazioni per la Giornata della Marina a San Pietroburgo, da poco ribattezzata con questo nome dopo essersi chiamata Leningrado.

Rudolf Kucherov/Sputnik Rudolf Kucherov/Sputnik

La maratona di Mosca.

Vladimir Fedorenko/Sputnik Vladimir Fedorenko/Sputnik

Una mamma con il filgio partecipa alle celebrazioni per l'anniversario della guerra del 1812 contro la Francia napoleonica.

Vladimir Fedorenko/Sputnik Vladimir Fedorenko/Sputnik

Il processo ad Andrej Chikatilo, uno dei più noti serial killer dell'URSS.

Vladimir Vyatkin/Sputnik Vladimir Vyatkin/Sputnik

Impiegati dei musei del Cremlino di Mosca preparano alcuni gioielli dei Romanov, conservati nella collezione Fondo dei Diamanti, per una foto.

Jurij Somov/Sputnik Jurij Somov/Sputnik

La prima sede della Danone da poco inaugurata nel centro di Mosca. La gente faceva la fila per comprare gli yogurt stranieri.

Aleksej Boitsov/Sputnik Aleksej Boitsov/Sputnik

Bambini giocano nella regione di Kaluga.

Sergej Subbotin/Sputnik Sergej Subbotin/Sputnik

La Chiesa dell'Intercessione sul fiume Nerl nella regione di Vladimir, una delle più belle chiesette russe di provincia.

Jurij Kaver/Sputnik Jurij Kaver/Sputnik

Ragazze tatare.

Vladimir Rodionov/Sputnik Vladimir Rodionov/Sputnik

Uomini ceceni.

Jurij Zaritovskij/Sputnik Jurij Zaritovskij/Sputnik

Una ragazza Evenki della Jakutia in costume tradizionale.

Sergej Subbotin/Sputnik Sergej Subbotin/Sputnik

Cesti di caviale nella fabbrica di lavorazione del pesce Juzhno-Kurilskij.

Aleksandr Lyskin/Sputnik Aleksandr Lyskin/Sputnik

LEGGI ANCHE: Il Mercato Cherkizovskij: il buco nero del contrabbando di Mosca chiuso nel 2009

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale