Com’era la Russia nel 1942 (FOTO)

Russia Beyond

Soldati sugli sci durante la battaglia di Mosca

Una chiesa distrutta dai nazisti nella città di Mozhaisk, vicino a Mosca

L’artiglieria durante la battaglia di Mosca

Un'infermiera benda un soldato ferito

Soldati della Flotta del Baltico cantano e suonano la chitarra

Marinai della Flotta del Nord durante un momento di riposo

Partita di calcio tra i marinai sovietici e gli alleati americani e britannici

Squadriglia di piloti da combattimento; il coraggio e il dramma dell'aviazione furono romanzati e immortalati nel grande film sovietico “In battaglia vanno solo i vecchi”

Una pausa sigaretta dopo un lungo viaggio sugli sci

Un allevatore di renne sovietico con i meccanici dell’aviazione britannica in uno dei campi d'aviazione nell'Artico

Collezione di Evgenij Khaldei/RIA Novosti Collezione di Evgenij Khaldei/RIA Novosti

Le rovine dopo la battaglia di Stalingrado

I resti di una fontana: questa foto, diventata iconica, è stata scattata nella Stalingrado in macerie

Gli americani distribuiscono beni ai soldati sovietici

Anche i bambini si offrivano volontari per lavorare nelle fabbriche e preparare merci, uniformi e armi per il fronte

Mentre la maggior parte degli uomini era al fronte, le donne e i bambini si prendevano cura della casa e dei campi. Nella foto, due ragazzini osservano le mucche al pascolo

Giovani pionieri preparano la legna per riscaldare la scuola e le case

Un gruppo di studenti impara a decontaminare sostanze chimiche e radioattive in classe

La raccolta dei lamponi per fare marmellate in vista dell’inverno

Alcune ragazze preparano le uniformi per i soldati al fronte

Un ragazzino sul trattore

Il popolo sovietico credeva che le arti facilitassero la guarigione, perciò molti musicisti facevano visita agli ospedali militari, anche in prima linea, e si esibivano davanti ai soldati feriti

Esibizione di artisti per i marinai della Flotta del Nord

Anche le donne sovietiche presero parte attiva nella lotta contro i nazisti. Tra di loro c'erano donne pilota estremamente coraggiose e, naturalmente, anche infermiere. Nella foto, la cecchina Ljudmila Pavlichenko

Un’infermiera partigiana munge una mucca

Una delle pagine più buie della Seconda guerra mondiale fu l'assedio di Leningrado, che durò quasi 900 giorni. Accerchiati e senza rifornimenti, i cittadini dovettero sopravvivere al freddo e alla fame. Nella foto qui sotto, delle signore piantano le verdure proprio nel centro della città, vicino alla Cattedrale di Sant'Isacco (che i nazisti non avevano bombardato, perché serviva loro come punto di riferimento per orientarsi)

La gente fece del suo meglio per continuare a vivere nella Leningrado assediata. I teatri e le istituzioni statali continuarono a funzionare regolarmente

L'Ermitage evacuò gran parte della sua inestimabile collezione, ma il personale del museo decise di lasciare le cornici nelle sale, nella speranza di poter riappendere presto i capolavori

Getty Images Getty Images

Il compositore Dmitrij Shostakovich si esibisce a Mosca

Museo della Musica Museo della Musica

LEGGI ANCHE: Shostakovich e quella Sinfonia che incantò Leningrado sotto assedio

Nonostante gli orrori della guerra, in certe zone della Russia la gente cercava di vivere una vita normale. Nella foto, i contadini di un kolkhoz (fattoria collettiva) durante un momento di riposo

Un’assemblea dei pionieri

Pionieri nella Casa dei Sindacati

Pionieri che giocano a calcio

Ragazze moscovite vanno a scuola

LEGGI ANCHE: La Leningrado degli anni Settanta: le foto di una città che non c’è più

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese







Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale