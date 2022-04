Aspirapolvere, lavatrici e radio: dieci fantastici oggetti di design domestico sovietico (FOTO)

Negli anni Cinquanta, milioni di persone in Unione Sovietica ottennero gratuitamente dallo Stato i loro appartamenti, grazie al massiccio boom edilizio con la costruzione delle tipiche “khrushchevki”. In questo periodo post-bellico, le autorità cercarono di modernizzare le industrie e di organizzare una produzione di massa di molteplici oggetti di consumo, secondo le capacità di ogni fabbrica. Negli anni Sessanta, i prodotti di massa divennero disponibili e la loro progettazione divenne parte del programma statale. Tutti i beni inventati negli anni Sessanta ebbero una grande popolarità e, negli anni Settanta, furono addirittura esportati. Qui di seguito troverete alcuni degli articoli più particolari di uso domestico quotidiano.

1 / Aspirapolvere “Saturn”

Museo Politecnico Museo Politecnico

Negli anni Cinquanta iniziò una produzione di massa di aspirapolvere. Di solito venivano prodotti negli stabilimenti dell’industria pesante, in aggiunta alle loro produzioni principali. All’inizio, i disegni degli aspirapolvere erano ispirati ai modelli occidentali, ma gli ingegneri sovietici lavorarono anche su versioni e funzioni proprie. Ispirato dall’aspirapolvere statunitense Hoover “Constellation”, l’aspirapolvere “Satúrn” veniva prodotto nella Repubblica Socialista Sovietica Lituana, presso lo stabilimento di Vilnius di attrezzature per la saldatura.

2 / Aspirapolvere “Raketa”

Avito.ru Avito.ru

Probabilmente potete ancora trovare il popolarissimo aspirapolvere “Rakéta” (ossia: “Razzo”; “Missile”) in alcuni ripostigli di vecchi appartamenti (e sicuramente alcuni di essi funzionano ancora). Il “Raketa”, che ricorda un razzo nel suo design, era abbastanza potente, ma essendo fatto di metallo, era piuttosto pesante. Tuttavia, ciò significava che non poteva essere danneggiato facilmente. Veniva prodotto nella Repubblica Socialista Sovietica Ucraina, in una fabbrica di Dnepropetrovsck specializzata in pezzi di ricambio per motori di aerei: quindi potete immaginare la qualità!

La cosa principale degli aspirapolvere sovietici è che avevano anche la funzione opposta – soffiare come un compressore – ed erano molto popolari in questo senso. Si potevano usare per imbiancare i soffitti, spruzzare piante contro i parassiti e tappeti con la naftalina, e tutte queste funzioni erano indicate nelle istruzioni.

3 / Lavatrice “Riga”

Museo del Design di Mosca Museo del Design di Mosca

Lo stabilimento di ingegneria elettromeccanica di Riga, nella Repubblica Socialista Sovietica Lettone, era per lo più occupato a produrre attrezzature per il trasporto elettrico su rotaia (treni, tram, metropolitane). Tuttavia, fu anche tra i primissimi in Unione Sovietica a creare una lavatrice (che assomigliava a una sorta di veicolo spaziale, vero?).

4 / Frigorifero “ZiL”

Avito.ru Avito.ru

Il frigorifero ZiL era il sogno di ogni casalinga sovietica e durava secoli, con la gente che lo definiva “indistruttibile”, proprio come molti altri dispositivi sovietici. Ora sono considerati rétro chic e si possono ancora trovare degli ZiL che “decorano” le dacie e le case di campagna.

Questi frigoriferi erano prodotti nel leggendario stabilimento Zil (“Zavod imeni Likhachjova”), che si occupava principalmente di produrre automobili, camion, autobus e veicoli militari. Dal 1951 al 2000, la fabbrica ha prodotto 5,5 milioni di frigoriferi, così molte persone in Russia (e specialmente a Mosca) li hanno avuti.

5 / Bambola “Nevaljashka”

Museo del Design di Mosca Museo del Design di Mosca

Come sono collegate queste bambole russe che restano sempre in piedi con la polvere da sparo? Facile! Erano prodotte in una fabbrica di polvere da sparo! Uno dei giocattoli più popolari dell’Urss era questa bambola misirizzi, in russo chiamata “Nevaljashka” (dalle parole “ne” “valjatsja”; “non stare sdraito”) o “Vanka-vstanka” (“Ivan-si alza”).

Nel 1958, la fabbrica decise di usare la celluloide, un prodotto di scarto della produzione di polvere da sparo, come materiale per le bambole. Così, la formidabile impresa che aveva rifornito il Paese di polvere da sparo durante la Seconda guerra mondiale, iniziò anche a produrre giocattoli russi cult che ancora oggi deliziano i bambini di tutto il mondo.

6 / Radio “Zvezda-54”

Museo del Design di Mosca Museo del Design di Mosca

Ci sono due versioni di come apparve la radio “Zvezdá” (“Stella”). La prima sostiene che fu progettata nel 1952 appositamente per essere regalata ai diplomatici stranieri e inviata all’estero, ma, dopo la morte di Stalin, fu mandata in produzione di massa.

Un’altra versione, più realistica, è che i diplomatici sovietici portarono una radio francese “Exelsior-52” in patria e gli ingegneri sovietici la copiarono. Dal 1954, fu prodotta in due fabbriche, a Kharkov e a Mosca, ed era considerata estremamente alla moda.

7 / Fotocamera “Zenit”

Museo del Design di Mosca Museo del Design di Mosca

Con un prezzo piuttosto modesto, la “Zenít” era durevole e aveva una grande ottica, quindi era estremamente popolare non solo in Urss, ma anche all’estero. La produzione iniziò presso l’Industria Meccanica di Krasnogorsk, che si occupava delle necessità ottiche e meccaniche per l’esercito, compresi i mirini delle armi e le attrezzature per le riprese aeree. Dopo la Seconda guerra mondiale, lo stabilimento fece uscire una copia della leggendaria fotocamera Zeiss Ikonta e poi lanciò la propria produzione della fotocamera reflex a lente singola Zenit, realizzandone diversi milioni.

8 / Samovar “Sputnik”

Museo del Design di Mosca Museo del Design di Mosca

Il popolo russo e sovietico non può vivere senza tè, ma la vecchia tradizione del samovar richiedeva molto tempo e fatica. In epoca sovietica, lo stabilimento ottico e meccanico di Suksun, negli Urali, produceva attrezzature mediche e occhiali e maschere protettive per lavoratori del metallo, tornitori, montatori, saldatori e altri. Ma, negli anni Settanta, lo stabilimento decise di rendere omaggio al suo passato zarista producendo vecchi samovar in metallo, e un designer locale, Konstantin Sobakin, creò un tale design “cosmico” che fu rilasciato in un numero limitato di copie.

9 / Radio portatile “Sjurpriz”

Museo del Design di Mosca Museo del Design di Mosca

Questa piccola borsa di pelle è una radio “Sjurpríz” (“Sorpresa”) che veniva prodotta dall’impianto di apparecchiature radio di Saratov chiamato “Známja Trudá” (“Bandiera del lavoro”) dal 1958. Funzionava a batterie e aveva un’autonomia di circa 15 ore.

10 / Auto giocattolo

Museo del Design di Mosca Museo del Design di Mosca

C’erano decine di modelli di auto a pedali per bambini: “Moskvich”, “Raketa”, “Pobeda”, “Raduga”, ecc. E alcune di esse erano prodotte in vere fabbriche automobilistiche, per esempio alla AZLK di Mosca (сhe produceva la vera “Moskvich”). Erano sicuramente il sogno di ogni bambino sovietico.

