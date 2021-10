Le cinque donne più importanti che hanno governato la Russia

Per due secoli di fila il paese è stato governato da uomini. Ma ci sono state anche delle eccezioni, con donne brillanti, determinate e spesso pronte a tutto per lasciare il segno nella storia

1 / Principessa Olga

Nikolai Bruni. Santa Olga, 1901 Museo Russo Museo Russo

La Principessa Olga, vissuta nel X secolo, è famosa soprattutto per la leggendaria vendetta architettata dopo l'assassinio del marito Igor. Secondo le prime cronache russe, il principe Igor di Kiev era nipote di Rjurik, il variato chiamato dal popolo di Novgorod per governare sulle loro terre e proteggerle dai nemici. Igor, proprio come suo nonno, raccoglieva tributi dalle tribù locali; ma una di essere, i Drevljani, in ginocchio per le tasse troppo salate, si ribellò e lo uccise.

Olga, lei stessa variaga e ormai reggete del figlioletto, rivelò fin da subito un carattere tenace: prima uccise i rappresentanti Drevljani che le chiesero di sposare il loro principe; poi bruciò direttamente i villaggi.

Olga fu inoltre la prima sovrana russa a essere battezzata nel cristianesimo, ancor prima dei battesimi di massa che si tennero nell’antica Rus’. Nel 13° secolo fu canonizzata, e da allora è venerata come cristiana e poi santa ortodossa.

2 / Elena Glinskaja

Elena Glinskaja, ricostruzione facciale Sergej Nikitin (CC BY-SA 3.0) Sergej Nikitin (CC BY-SA 3.0)

Un’altra potente reggente in Russia fu la madre dello zar Ivan il Terribile. Discendeva da una famiglia nobile lituana che affondava le sue radici nei dominatori mongoli. I suoi parenti erano persone potenti, così come lo era suo marito, il Gran Principe Vasilij III. Ma dopo la morte del consorte, Elena commise quasi un colpo di Stato, allontanando i suoi stessi familiari dal potere (e chiudendoli in prigione).

Fu presumibilmente avvelenata dopo soli cinque anni di governo; tuttavia, anche in quel lasso di tempo piuttosto breve riuscì a fare diverse cose degne di nota: fra queste ci fu la riforma monetaria del 1535 che unificò la moneta nello Stato russo (unito dopo molti secoli di frammentazione feudale); pose fine a una lunga guerra tra la Russia e il lituano Sigismondo I il Vecchio e costruì il muro Kitaj Gorod, un’importante fortificazione della città di Mosca.

3 / Sofija Alekseevna

Artista sconosciuto. Ritratto di Sofja Alekseevna Museo Ermitage Museo Ermitage

Nonostante suo padre, lo zar Aleksej Mikhailovich, avesse molti figli, Sofija fu l’unica tra i fratelli a ottenere una buona eduzione: imparò diverse lingue e lesse molti libri. Oltre a essere una ragazza estrememante intelligente, aveva anche un carattere forte, che le permise di affrontare il “gioco dei troni” nella Russia del XVII secolo. Dopo la morte di suo padre e di suo fratello maggiore Feodor Alekseevich, la successione al trono finì al centro di una serie di scontri tra fazioni. I suoi due fratelli più piccoli, Ivan e Pjotr, erano nati da mogli diverse di Aleksej: Ivan era malato e non era in grado di governare da solo, mentre il figlio successivo Pjotr (il futuro Pietro il Grande) era troppo giovane e non era sposato. Come compromesso, furono incoronati entrambi e Sofia divenne reggente.

Durante il suo regno, la Russia pose fine alla guerra con la Polonia, avviò i primi negoziati ufficiali con la Cina nei quali venne stabilito il confine, e si unì alla Lega Santa contro la Turchia.

Nel 1689 Pjotr compì 17 anni, si sposò, raccolse il suo esercito giocattolo, e commise un colpo di Stato con il quale riuscì a ottenere il potere.

Sofja finì in un monastero dove visse fino alla sua morte.

4 / Elisabetta di Russia

Ivan Veshnyakov. Ritratto di Elizaveta Petrovna, 1743 Galleria Tretjakov Galleria Tretjakov

Figlia di Pietro il Grande, era incredibilmente bella, e suo padre progettava di farla sposare con Luigi XV di Francia. Era un periodo in cui il trono russo continuava a essere conteso e alla fine fu aggiudicato dal pronipote del fratello di Pietro il Grande, Ivan VI, all’epoca neonato, che salì al trono insieme a un reggente straniero. Questa mossa scatenò il malcontento a corte e tra le famiglie nobili; nel frattempo, Elisabetta aveva acquisito molta popolarità. Con l'appoggio dei cortigiani e della guardia reale, commise un colpo di Stato, come aveva fatto suo padre: prese il potere e imprigionò l'infante e i suoi reggenti.

Elisabetta era una persona molto occidentale e tendeva all'assolutismo illuminato: non usava nemmeno la pena di morte. Tuttavia, durante il suo regno, le punizioni corporali continuavano a essere piuttosto frequenti.

Nell’arco di vent’anni, Elisabetta riuscì a trasformare la Russia in un paese incredibilmente culturale. Creò il teatro imperiale, fondò l'Università di Mosca e l'Accademia delle Arti di San Pietroburgo. Amante del barocco, portò questo stile in Russia, dove fu ribattezzato barocco elisabettiano. Con l'aiuto dell'architetto italiano Bartolomeo Rastrelli costruì diversi splendidi palazzi, tra cui il Palazzo d'Inverno e il Palazzo di Caterina a Tsarskoe Selo.

5 / Caterina la Grande

F. Rokotov. Ritratto di Caterina la Grande, 1763 Galleria Tretjakov Galleria Tretjakov

Principessa tedesca nata con il nome di Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst-Dornburg, divenne imperatrice russa, tra le più potenti del paese, che guidò per oltre 30 anni.

Sposò il principe ereditario russo, il futuro imperatore Pietro III, ma ebbero una relazione complicata. Pietro era una persona debole e, come risultato, Caterina commise un colpo di Stato ai danni di suo marito, che poi morì in circostanze misteriose. Caterina salì al trono dopo la sua morte.

Continuò il viaggio verso l'assolutismo illuminato introdotto da Elisabetta, e avviò molte riforme importanti nella politica interna. Istituì una commissione per modificare alcune leggi, riorganizzò la divisione amministrativa della Russia, sostenne il commercio e liberò i nobili dalle punizioni corporali, dando loro un'enorme serie di diritti. Tuttavia, alcuni storici ritengono che furono Caterina e i suoi molteplici favoriti a dare inizio alla corruzione massiccia in Russia.

Caterina era una persona incredibilmente intelligente e sostenne l'istruzione, istituendo la prima scuola femminile del paese. Era inoltre una patrona delle arti e la sua enorme collezione di dipinti formò il Museo Ermitage.

Allo stesso tempo, era naturalmente una monarca assolutista, che non risparmiava né persone né denaro per i suoi obiettivi, fra i quali il rafforzamento dell'Impero.

LEGGI ANCHE: Chi è stata la prima donna a governare la Russa?







Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale