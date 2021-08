Scorci di vita: la quotidianità dell’URSS nelle foto di Sergej Osmachkin

Russia Beyond

Ragazzi spericolati, bambini spensierati, anziani premurosi. Sono i soggetti immortalati dal fotografo sovietico Sergej Osmachkin, che con il suo obiettivo ha catturato la vita reale e quotidiana fra i cortili e le strade della sua città, Samara​.

Nato nel 1961 nella piccola città di Asha, nella regione di Cheljabinsk, si è trasferito in giovane età a Kuibyshev (oggi Samara), insieme alla famiglia.

Si è avvicinato alla fotografia da ragazzo: a 16 anni realizzava scatti creativi per il club di fotografia locale; a 23 anni era già conosciuto in tutta l’URSS per il suo stile d’autore innovativo e i suoi audaci esperimenti con le ombre, le angolature e i fotomontaggi.

Dalla metà degli anni '80 i suoi lavori sono stati esposti in USA, Spagna, Gran Bretagna, Francia e nella Repubblica Democratica Tedesca. Oggi le sue immagini sono conservate in rinomati musei e biblioteche di Francia, Stati Uniti, Messico e, naturalmente, Russia.

Ora una sua retrospettiva allestita a Mosca rende omaggio alle sue opere.

Due tiri col pallone, 1986

In cortile, 1996

Balli scatenati

Nuvole, 1986

Davanti a una chiesa, 2005

Senza titolo

Ritratto con anatra

Scultura, 1996

Piazza di Samara, 1996

Luce della sera, 2005

Sculture del parco, 2006

Sera, 2009

Giochi d'acqua, 2010

Senza titolo

La mostra “Sergej Osmachkin. L’espressione della vita quotidiana” (titolo originale, “Сергей Осьмачкин. Проявление обыденности”) sarà aperta dal 19 agosto al 19 settembre 2021 nel Centro Espositivo ROSPHOTO di Mosca

