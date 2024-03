Il francobollo russo che contiene un po’ di… mammut!

Russia Beyond

In Jacuzia è stato lanciato un francobollo “paleontologico” in cento esemplari, con un autentico pelo di questo gigante preistorico sigillato dentro un’apposita resina

Immaginate di ricevere una lettera e di trovarci… un mammut! Non è uno scherzo. In Jacuzia è stato lanciato un francobollo “paleontologico” che contiene un autentico pelo di questo gigante preistorico. Il pelo è di Juka, giovane femmina di mammut lanoso rinvenuta nel 2012 sulla costa del Mare di Laptev.

L’animale, che doveva pesare all’incirca 106 kg ed essere alto 165 cm, visse circa 28 mila anni fa e morì all’età di 6-9 anni. Grazie alla permanenza nel gelo perenne, il piccolo mammut e il suo manto peloso sono in ottimo stato di conservazione.

Juka è una vera star: ha girato Giappone, Corea del Sud, Mosca, per poi rientrare finalmente a Jakutsk. Tra gli scienziati c’è chi crede addirittura che in futuro l’animale potrà essere clonato. Intanto, il ricercatore Valerij Sushkov ha ideato un francobollo contenente un pelo dell’animale preistorico, sigillato dentro un’apposita resina. Il francobollo è stato disegnato da Natalja Pligina e in tutto ne saranno rilasciati cento esemplari. Il suo valore nominale sarà alquanto insolito: “un pelo di mammut”.

Siamo a conoscenza di numerosi disegni sulle rocce e di varie figurine di mammut, ma è la prima volta che a qualcuno viene in mente di spedire delle lettere con un pelo di questo animale.

