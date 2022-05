Tredici specie di uccelli che si possono ammirare (solo) in Russia

Jargal Lamjav (CC BY 2.0), Formosa (CC BY 2.0)

13 / La beccaccia di Okhotsk e il piro-piro asiatico

Jason Thompson (CC BY 2.0), Ariefrahman (CC BY-SA 4.0) Jason Thompson (CC BY 2.0), Ariefrahman (CC BY-SA 4.0)

Questi magnifici esemplari, conosciuti anche come pantana macchiata (Tringa guttifer o beccaccia di Okhotsk) e piro-piro asiatico (Tringa brevipes) appartengono alla variegata famiglia delle beccacce, uccelli che vivono in prossimità dell'acqua. La beccaccia di Okhotsk vive lungo il mare di Okhotsk e sull'isola di Sakhalin, mentre il piro-piro asiatico si riproduce sulle montagne della Siberia nordorientale (compreso l'altopiano di Putorana), della Chukotka e della Kamchatka.

12 / Calidris

Marek Szczepanek (CC BY-SA 3.0) Marek Szczepanek (CC BY-SA 3.0)

Il piovanello maggiore, il gambecchio collorosso e il piro-piro siberiano sono tutti imparentati con la famiglia delle beccacce e vivono in Russia. Nidificano prevalentemente nella Siberia settentrionale e orientale, in Estremo Oriente e persino nelle dure condizioni climatiche della tundra artica.

11 / Gambecchio becco a spatola

tareq's Photography (CC BY-SA 4.0) tareq's Photography (CC BY-SA 4.0)

Un altro uccello della famiglia degli scolopacidi (il cui maggior rappresentate è la beccaccia) vive soprattutto sulle coste della Chukotka. Questa specie prende il nome dalla forma unica del suo becco, che assomiglia a una spatola piatta e angolata. Si tratta di una specie rara e in via di estinzione.

10 / Chiurlo minore

Wayne Cheng (CC BY 2.0) Wayne Cheng (CC BY 2.0)

Questo uccello è piccolo solo se confrontato con le altre specie della famiglia degli Scolopacidae, giacché la sua apertura alare misura mezzo metro. Nidifica vicino ai fiumi nella taiga della Siberia orientale e migra in Australia per l'inverno.

9 / Sibirionetta formosa

Formosa (CC BY 2.0) Formosa (CC BY 2.0)

Il nome di questo splendido esemplare, chiamato anche alzavola del Bajkal, ci suggerisce che il suo habitat sia la Siberia, o più precisamente le regioni settentrionali, dalla penisola di Taimyr al mare di Okhotsk.

8 / Tordo di Naumann

M.Nishimura (GNU Free) M.Nishimura (GNU Free)

Il tordo di Naumann, che deve il proprio nome all'omonimo ornitologo tedesco, è una sottospecie del tordo rosso. Si distingue per le caratteristiche macchie rosso-ruggine sul petto e sui fianchi. Vive prevalentemente nella Siberia meridionale.

7 / Prunella montanella

Jargal Lamjav (CC BY 2.0) Jargal Lamjav (CC BY 2.0)

Questo uccello canoro ha sopracciglia e petto giallo ocra e una striscia marrone sull'occhio, come una maschera. Abita per lo più la taiga settentrionale.

6 / Carpodaco di Pallas

M.Nishimura (GNU Free) M.Nishimura (GNU Free)

Il colore rosato delle piume dei maschi adulti è unico, ed è impossibile confonderlo con altre specie! Questi uccelli passeriformi della famiglia dei Fringillidi abitano la taiga montana della Siberia orientale.

5 / Anthus gustavi

pofoto.club pofoto.club

I birdwatcher meno esperti possono facilmente confondere questo uccello con un passero; e come dar loro torto: effettivamente appartiene alla famiglia dei passeriformi. Questo magnifico esemplare vive in Siberia e lo si può trovare in tutta la tundra continentale, in Chukotka, Kamchatka e nelle vicine isole Commander.

4 / Tetraone siberiano

E.Medvedeva / Dominio pubblico E.Medvedeva / Dominio pubblico

Questo uccello appartenente alla famiglia dei Fagianidi vive in Estremo Oriente, nelle aree montuose dell’Amur e sull'isola di Sakhalin, dove viene comunemente chiamato gallo cedrone di pianura.

3 / Oca collorosso

Egor Vlasov Egor Vlasov

Si tratta di un raro uccello della famiglia delle anatre che si riproduce nella tundra delle regioni settentrionali (Taimyr e Jamal) e sverna nel sud, vicino al Mar Nero e al Mar Caspio.

2 / Zigolo dal sopracciglio giallo

Devonpike (GNU Free) Devonpike (GNU Free)

Questo uccello è facilmente riconoscibile per il suo caratteristico sopracciglio giallo. La specie è originaria della Siberia orientale e misura solo 15-16 cm di lunghezza.

1 / Gru siberiana

Aleksej Druzhinin/Sputnik Aleksej Druzhinin/Sputnik

Uno degli uccelli più belli di questa nostra lista è a rischio estinzione. Inoltre, molti esemplari muoiono durante la migrazione stagionale. Per far sì che il maggior numero possibile di esemplari raggiunga i luoghi di nidificazione, gli scienziati hanno ideato il "Volo della speranza", durante il quale un uomo su un deltaplano a motore, simile all'apertura alare di una gru, stabilisce la direzione del loro volo. (Nel 2012, Vladimir Putin aveva partecipato all'evento, sedendosi lui stesso al volante di un deltaplano).

Un'altra specie di gru, la gru nera, vive prevalentemente in Russia, ma spesso per l’inverno vola in Giappone, Corea del Sud e Cina.

