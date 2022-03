Le cinque migliori locomotive diesel della storia dell’URSS

Queste macchine, altamente tecnologiche per l’epoca, servirono per lo sviluppo del Paese sovietico e gettarono le basi per la costruzione dei moderni veicoli ferroviari usati ancora oggi

Non tutti sanno che è stata l’URSS il primo Paese al mondo ad aver creato e ad aver iniziato a usare le locomotive diesel-elettriche.

Questi treni furono i “cavalli da lavoro” di inizio XX secolo, utilizzati per trasferire merci e carichi lungo il territorio del Paese più grande del mondo. Inoltre, posero le basi per un ulteriore sviluppo tecnologico dei treni, trasformandoli nelle macchine elettriche che conosciamo al giorno d’oggi.

Abbiamo raccolto per voi i cinque principali treni alimentati a diesel che venivano usati in epoca sovietica.

“Shch-el-1”

Foto d'archivio Foto d'archivio

La prima locomotiva diesel di linea al mondo fu il treno sovietico di classe “Shch-el-1”, creato nel 1924. Aveva un motore diesel a 10 cilindri fatto con parti recuperate da un sottomarino britannico affondato nel Mar Baltico un paio di anni prima.

Il nuovo motore da 1.000 cavalli poteva muoversi a una velocità di 75 chilometri all'ora. I treni della classe “Shch-el-1” erano più facili da usare rispetto ai modelli precedenti e viaggiavano più velocemente visto che gli ingegneri potevano aggiungere un vagone di trazione supplementare nel mezzo del treno.

Ma la trasmissione automatica non era del tutto affidabile: il guasto più comune di questi treni era infatti la rottura dei dischi della terza velocità. Ciononostante, queste macchine furono usate per 30 anni, finché non divennero tecnologicamente obsolete e per questo mandate in “pensione”.

LEGGI ANCHE: La potenza delle locomotive a vapore di epoca sovietica

“VM” (Vjacheslav Molotov)

Foto d'archivio Foto d'archivio

L’URSS continuò a fare esperimenti con le locomotive diesel e, dieci anni dopo l'adozione dei veicoli della classe Shch-el-1, creò la prima locomotiva diesel a due sezioni del paese: la VM (Vjacheslav Molotov).

Fu creata come prototipo per ordine del Direttorato politico dello Stato (la polizia segreta sovietica fino al 1934). L'obiettivo del progetto era di aumentare di due volte la capacità dei treni diesel.

Ma la fretta nel terminare il progetto fece sì che il modello fosse dotato di un motore debole e non sufficientemente potente; perciò la locomotiva non rispettò le performance sperate e il progetto non andò mai oltre il semplice prototipo.

“AA” (Andrej Andreev)

Foto d'archivio Foto d'archivio

Oltre ai treni standard, gli operatori ferroviari avevano bisogno di nuove locomotive da manovra (usate per il servizio di manovra e smistamento dei veicoli ferroviari nei parchi e negli scali).

Così, nel 1933, nello stabilimento di Kaluga fu costruita la locomotiva di manovra diesel sperimentale chiamata “AA” (Andrej Andreev). Era il primo veicolo di manovra diesel del Paese, e si differenziava dai treni usati sulle lunghe distanze per l'assenza di una trasmissione automatica.

Anche questo veicolo non andò in produzione di serie, a causa di alcuni malfunzionamenti, ma si rivelò un ottimo prototipo per gli sviluppi futuri di altre locomotive.

Locomotive di classe “E el”

Foto d'archivio Foto d'archivio

Questa fu la prima locomotiva sovietica diesel-elettrica per il trasporto merci. Apparve nel 1932 e fu creata da un team di ingegneri russi e svizzeri. Le innovazioni nella “E el-5” includevano la ventilazione forzata per i motori di trazione, l'indebolimento del campo per il funzionamento ad alta velocità e i freni reostatici.

Le locomotive di classe “E el” si rivelarono un progetto di successo e furono ampiamente utilizzate per la consegna di merci in tutta l'Unione Sovietica prima della Seconda guerra mondiale.

“RSD-1”

Foto d'archivio Foto d'archivio

Questi treni facevano parte delle forniture estere americane date in prestito durante la Seconda guerra mondiale.

Nel 1943, l'Unione Sovietica sollevò il problema di ordinare dagli Stati Uniti una serie di locomotive diesel per le ferrovie sovietiche. Per questo scopo, l'American Locomotive Company (ALCO) progettò la locomotiva “RSD-1” (una versione a sei assi della locomotiva “RS-1”).

Rispetto alla versione base (“RS-1”), la formula degli assi della “RSD-1” fu cambiata appositamente per l’URSS, al fine di ridurre il carico sulle rotaie. Tutto il resto rimase simile alla versione originale.

I produttori americani tardarono due anni per creare la quantità necessaria di treni “RSD-1” destinati all'URSS (era previsto di consegnarne 70, ma due locomotive affondarono nell'oceano Atlantico durante il transito).

Nel 1945, questi treni furono usati per consegnare merci e persone per ricostruire il Paese devastato dalla guerra.

Tutte queste macchine rimasero in servizio fino alla metà degli anni '80, quando furono sostituite da locomotive elettriche più avanzate.

LEGGI ANCHE: La strana fine dei treni russi usciti di servizio









Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale