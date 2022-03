Sopravviveranno gli animali dell’Artico al surriscaldamento globale?

La Russia si sta riscaldando a un ritmo due volte e mezzo più veloce rispetto ad altre parti del nostro pianeta, e questo sta causando lo scioglimento del permafrost, nonché incendi, alluvioni e ondate di caldo anomalo più frequenti (secondo il Centro di ricerca idrometeorologico della Russia). I russi stanno iniziando a sentire gli effetti del cambiamento climatico sulla loro salute e il loro benessere. Ma gli animali che vagano per i vasti territori della Russia stanno soffrendo più tempo, soprattutto nell’Artico, dove possiamo ancora trovare una natura selvaggia e che si sta riscaldando ancora più velocemente del resto del Paese.

Gli habitat cambiano più velocemente di quanto gli animali possano adattarsi

Blocchi di ghiaccio al largo dell'isola di Wrangel, nell'Estremo oriente russo ImageBROKER/Global Look Press ImageBROKER/Global Look Press

“L’andamento generale dell’impatto climaticoè che gli habitat cambiano più velocemente di quanto le specie possano adattarsi a questi cambiamenti”, afferma Pavel Kulemeev, ricercatore del Parco nazionale dell’Isola Wrangel. Le specie che si sono adattate a sopravvivere in condizioni molto specifiche e limitate (si tratta, se parliamo in termini scientifici, di “stenobionti”) non possono sopportare grandi fluttuazioni delle condizioni ambientali e, quindi, non saranno in grado di adattarsi a condizioni ambientali che cambiano a un ritmo così rapido.

Inoltre, è importante capire che il cambiamento climatico non colpisce un singolo organismo, ma l’intero ecosistema, e quindi gli effetti dei cambiamenti possono essere indiretti, interrompendo, ad esempio, la catena alimentare, e facendo così mancare la fonte di cibo primaria all’animale.

Non c’è abbastanza ghiaccio per orsi polari e trichechi

Un gruppo di trichechi riposa su un blocco di ghiaccio sull'isola di Wrangel ImageBROKER/Global Look Press ImageBROKER/Global Look Press

“A causa del riscaldamento globale, molte specie si stanno spostando più a nord. Ma gli animali della tundra e delle regioni polari non hanno nessun altro posto più a nord dove riparare. Il primo a rendersene conto è l’orso polare, che caccia le foche sulla banchisa. L’area della banchisa si sta riducendo, anche il numero di foche si sta riducendo, e gli orsi stanno soffrendo, visto che sono in cima alla catena trofica. In generale, i grandi predatori sono tra gli animali più vulnerabili”, afferma Boris Sheftel, ricercatore presso l’Istituto di ecologia ed evoluzione “Severtsov” dell’Accademia delle scienze russa.

Un orso polare cammina su una lastra di ghiaccio vicino all'isola di Wrangel ImageBROKER/Global Look Press ImageBROKER/Global Look Press

In effetti, molti di noi hanno visto il video straziante dell’orso polare sul punto di morire di fame che vagava in un paesaggio arido e senza ghiaccio in un disperato ultimo tentativo di trovare cibo.

Non è tanto la quantità di ghiaccio che rimane durante i mesi estivi, quanto la velocità con cui il ghiaccio si ritira verso il Polo Nord a causare il problema. “Se si ritira troppo rapidamente, gli orsi semplicemente non hanno il tempo di rendersi conto che è lì che devono andare, e restano bloccati sulla riva o, peggio ancora, su un’isola”, spiega Aleksej Kokorin, capo del Programma per il clima e l’energia del WWF Russia.

Un orso polare nell'Oceano Artico Ulf Mauder/dpa/Getty Images Ulf Mauder/dpa/Getty Images

Inoltre, a causa dei cambiamenti nella copertura del ghiaccio, gli orsi sono privati dei luoghi di riposo e costretti a spendere più energia durante la caccia. Le femmine gravide devono percorrere distanze maggiori per raggiungere le loro tane. E al momento del disgelo, può verificarsi un cambiamento nella temperatura nella tana, che può far sì che una madre orsa con i cuccioli lasci prematuramente il riparo, e che i cuccioli muoiano di ipotermia.

Anche per i trichechi la quantità decrescente di ghiaccio è un grosso problema. In particolari modo è diminuito il ghiaccio attaccato alla terraferma, dove normalmente riposano. Per questo motivo iniziano a cambiare la posizione delle loro colonie, il che significa che può essere più difficile per loro trovare cibo e può diventare più facile per gli orsi polari attaccare i loro cuccioli.

Orsi vs umani: rischio di conflitto

Orsi polari in una discarica di rifiuti nell'arcipelago di Novaja Zemlja Aleksandr GRIR/AFP Aleksandr GRIR/AFP

Non solo gli orsi vengono privati della loro principale fonte di cibo quando rimangono bloccati sulla terraferma, ma questo porta anche alla minaccia molto reale e seria di un conflitto uomo-fauna selvatica. Quando gli orsi non possono cacciare sul ghiaccio marino, vanno nell’entroterra, affamati di cibo. E là è dove vivono le persone. Kokorin ricorda un incidente avvenuto nel 2019 a Nóvaja Zemljá (un arcipelago del Mar Glaciale Artico) quando più di cinquanta orsi si sono presentati in un insediamento militare perché semplicemente non avevano nessun altro posto dove andare.

In questi casi, gli orsi polari “danno la caccia” principalmente ai rifiuti alimentari gettati dall’uomo, ma in casi più estremi possono attaccare i cani e gli stessi umani. Ciò rappresenta un rischio diretto per l’orso, perché molto probabilmente verrà colpito a morte dagli umani, e per gli umani stessi, perché potrebbero essere mangiati dall’orso. Tali incidenti sono diventati sempre più frequenti negli ultimi 15 anni. Fortunatamente per difendere la popolazione ci sono “pattuglie degli orsi”, appositamente create nella maggior parte delle aree artiche della Russia. Kulemeev avverte che, dato il ritmo crescente di sviluppo antropico nell’Artico, questi eventi diventeranno più frequenti e, di regola, sono le persone stesse che provocano l’attacco degli animali violando le norme di sicurezza.

Perché i cuccioli delle foche del Mar Bianco muoiono nel primo mese di vita?

Foche sui ghiacci del Mar Bianco, nella regione di Arkhangelsk Sergej Fomin/Global Look Press Sergej Fomin/Global Look Press

Anche le foche del Mar Bianco stanno affrontando una seria minaccia. I cuccioli nascono solitamente ad aprile, periodo in cui, normalmente, c’è ancora ghiaccio e non piove. Ma ora il ghiaccio si scioglie prima e anche le piogge arrivano prima. Il primo mese di vita dei cuccioli è critico, e sebbene nascano con un pelo abbastanza spesso da resistere al freddo, la pelliccia non è ancora resistente all’acqua. Quindi, quando piove, muoiono di ipotermia. Man mano che la morte di massa dei cuccioli di foca diventa più frequente, c’è una probabilità molto più alta di un crollo della popolazione.

Una foca tra i ghiacci dell'estremo nord Lysogeny (CC BY-SA 4.0) Lysogeny (CC BY-SA 4.0)

Prima del cambiamento climatico, i bracconieri erano un grosso problema. Questo problema è stato risolto grazie a un calo della domanda di cappelli di pelliccia bianca. Inoltre, le navi passavano vicino al loro habitat, ma le autorità della Regione di Arcangelo hanno interrotto il traffico navale intorno ai luoghi in cui vivono le foche e i loro cuccioli.

I licheni delle renne sepolti sotto il ghiaccio

Un gruppo di renne nella tundra della penisola dello Jamal Jean-Christophe PLAT/Gamma-Rapho/Getty Images Jean-Christophe PLAT/Gamma-Rapho/Getty Images

A dicembre 2020, le piogge invernali sono state seguite da lunghi periodi di clima estremamente freddo nella Penisola Jamal, il che ha portato alla morte di migliaia di renne artiche. Il tempo insolito (probabilmente legato al cambiamento climatico) ha causato la formazione di una spessa coltre di ghiaccio, fino a tre centimetri, sui licheni. Per questo motivo, è diventato un compito impossibile per le renne raggiungere il cibo di cui si nutrono mentre vagano nei pascoli invernali. In quel terribile caso, gli studiosi hanno visto che gli zoccoli delle renne morte erano gravemente consumati, perché avevano disperatamente scavato, cercando di raggiungere la loro fonte di cibo.

Un grande branco di renne del popolo Nenets Jacques Langevin/Sygma/Sygma/Getty Images Jacques Langevin/Sygma/Sygma/Getty Images

I modelli migratori del grande branco del Taimyr, la regione che si trova nella punta più settentrionale della Russia, sono stati influenzati dall’aumento delle temperature e dall’attività umana. Ora gli spostamenti delle renne sono più pericolosi, perché sono costrette a guadare fiumi che si sono prematuramente sciolti. E molti dei cuccioli non riescono a farcela.

Sopravviveranno gli animali dell’Artico?

Orsi polari: se animali come l’orso polare saranno in grado di adattarsi a un ambiente mutevole è una domanda su cui gli scienziati non sono concordi. Per Kumeleev, visto che il numero di esemplari delle specie in via di estinzione è già basso (e in alcuni casi criticamente basso), è molto probabile che non saranno in grado di adattarsi.

Ma per Kokorin, per la maggior parte di questi animali vulnerabili la fine non è sicura. Quanto agli orsi polari, Kokorin rassicura che anche le previsioni più pessimistiche affermano che questo maestoso animale sopravviverà, se gli umani useranno tutti i mezzi possibili per impedirgli di entrare negli insediamenti (non lasciando cibo nella spazzatura e usando gli spari come deterrente). Questo è il loro metodo di adattamento più importante ai cambiamenti climatici. Il loro numero probabilmente diminuirà, ma sarà comunque sufficiente per sostenere una popolazione sana che “porterà gioia ai nostri nipoti e ai loro figli”, afferma Kokorin.

Un tricheco vicino alla Chukotka Sylvain CORDIER/Gamma-Rapho/Getty Images Sylvain CORDIER/Gamma-Rapho/Getty Images

Trichechi: per quanto riguarda i trichechi, dobbiamo monitorare eventuali nuove colonie, capire quali problemi potrebbero incontrare e cercare di demotivare (ad esempio grazie a rumori) i trichechi dall’installare colonie in luoghi in cui saranno vulnerabili agli attacchi degli orsi polari. Ovviamente, non dovremmo interferire troppo con la natura, quindi questo dovrebbe essere fatto solo quando il numero di trichechi iniziasse a scendere in modo critico.

Renna artica: molto probabilmente sopravviverà cambiando i suoi modelli migratori, afferma Kokorin. In alcuni luoghi, le renne cambieranno i loro modelli migratori in primavera e in autunno, mentre in altri luoghi dove il clima sta cambiando più velocemente e in modo più radicale, i loro modelli migratori cambieranno anche in inverno. Quando si verificano disgelo e congelamento fuori stagione, le persone possono aiutare le renne a rompere il ghiaccio usando degli strumenti meccanici. Il WWF Russia ha anche sperimentato metodi per aiutare i cuccioli appena nati ad attraversare i fiumi e ha avuto un certo successo in questo.

Foche del Mar Bianco: non sopravviveranno se le condizioni climatiche continueranno a cambiare, secondo Kokorin. L’unica scelta che avranno sarà trasferirsi nel Mare di Barents, oppure l’uomo dovrà creare isole di ghiaccio artificiale per loro.



