Sui treni russi a lunga percorrenza arriveranno nuovi vagoni con moderne cuccette a capsula

Le nuove carrozze entreranno in funzione nel 2023.

Presto sulle ferrovie della Russia circoleranno nuovi vagoni passeggeri con cuccette a capsula. Lo hanno annunciato le ferrovie russe (RZhD), così come scrive l'agenzia TASS.

“Abbiamo sviluppato un concetto comune [insieme a Transmashholding, il principale produttore russo di attrezzature ferroviarie] e un modello di carrozza passeggeri a un solo piano e non compartimentata. Prevediamo che questo tipo di carrozza apparirà sulle nostre linee nel 2023”, ha detto Oleg Belozerov, direttore generale della società.

Ogni vagone di questo tipo ospiterà 56 cuccette a capsula, con un divisorio rimovibile capace di isolare sia dal rumore che dalla luce. I passeggeri avranno a disposizione una propria lampada, prese USB e un piccolo tavolo; ci sarà anche spazio per riporre vestiti, gli effetti personali e altri bagagli. Le cuccette saranno 15 centimetri più lunghe di quelle abituali.

RZhD ha recentemente annunciato la sua ambizione di progettare ogni anno un nuovo tipo di carrozza per i treni a lunga percorrenza.

“Nel servizio a lunga percorrenza, prevediamo [di sviluppare] un nuovo vagone ogni anno, che sarà messo in produzione due anni dopo, tenendo conto delle nuove esigenze. In precedenza, come ricorderete, i vagoni venivano cambiati una volta ogni dieci anni”, ha rivelato Belozerov.

