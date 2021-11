La Russia ha annunciato le consegne del nuovo sistema di difesa aerea S-550: di cosa si tratta?

L’annuncio fatto dal ministro russo della Difesa ha sorpreso per la mancanza di informazioni su questa nuova unità che, a quanto pare, entrerà presto in azione. Abbiamo chiesto agli esperti di cosa si tratta

Il 9 novembre il ministro russo della Difesa Sergej Shojgu, citando le parole del presidente Vladimir Putin, ha parlato della necessità di “consegnare i sistemi di difesa aerea S-350, S-500 e S-550 alle truppe russe”. Ciò significa che Mosca ha sviluppato un’arma del tutto sconosciuta e si sta preparando a schierarla.

L’annuncio fatto da Shojgu ha scioccato il mondo intero. Nel momento in cui viene scritto questo articolo, né il comando militare, né i produttori dell'S-550 hanno rivelato dettagli sull’unità; al contrario: hanno negato qualsiasi commento sulla questione.

Le ipotesi degli esperti

Il nome in codice S-500 si riferisce alla prima generazione di sistemi di difesa aerea in grado di intercettare missili balistici e ipersonici nello spazio. Gli esperti suggeriscono che l’S-550 potrebbe essere una versione intermedia dell’S-500, più economica e capace di svolgere altri compiti tattici.

Inoltre, secondo gli esperti, l’S-550 potrebbe differenziarsi dall’S-500 per nuove caratteristiche di combattimento; potrebbe essere stato aggiornato per compiti specifici e con la capacità di colpire una serie di obiettivi.

L’S-500 “Prometheus” è un complesso universale di intercettazione a lungo raggio e ad alta quota in grado di intercettare missili balistici e da crociera, così come obiettivi aerodinamici (aerei). Ha un raggio di circa 600 km e le consegne ai militari sono iniziate alcuni mesi fa.

“I test sono appena stati completati e sono iniziate le prime consegne del sistema”, ha detto il 16 settembre il vice primo ministro Jurij Borisov.

Viktor Murahovskij, caporedattore della rivista Homeland Arsenal, ritiene che la differenza tra l’S-500 e l’S-550 sia circa la stessa che c’è tra l’S-350 e l’S-400.

“Possiamo fare un parallelo tra le unità di difesa aerea S-350 e S-400 che sono state sviluppate nello stesso periodo, ma sono state create per compiti diversi”, dice.

L’S-350 è un’opzione più economica, progettata per obiettivi più vicini, mentre l’S-400 è più costoso, dotato di missili in grado di abbattere gli aerei da ricognizione a lungo raggio, come l'RC-135, oltre agli aerei da ricognizione degli obiettivi a terra E-8, gli aerei AWACS, i bombardieri strategici su distanze al di fuori del loro raggio di tiro e altri vettori di armi nucleari”, afferma Murahovskij.

L’S-550 potrebbe rivelarsi un’opzione più economica progettata per distanze più brevi.

Il primo progetto sovietico S-550

In precedenza, in Russia non si conosceva l'esistenza di un sistema di difesa aerea o missilistica con il nome in codice di S-550. L'unico progetto con il codice S-550 è stato sviluppato alla fine degli anni ‘80, poco prima del crollo dell'Unione Sovietica. Doveva essere un’unità mobile di difesa aerea capace di intercettare i missili balistici.

Ma proprio prima del crollo dell'Unione Sovietica, nel 1988, i lavori per lo sviluppo di questo sistema furono interrotti. Non si sa se questo progetto sia in qualche modo collegato al nuovo sistema menzionato dal ministro della Difesa.

