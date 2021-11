Questa rete neurale russa crea bizzarre immagini dalle parole: il risultato è strabiliante

L'ecosistema finanziario russo Sber ha presentato la prima rete neurale multimodale chiamata “ruDALL-E”, che crea delle immagini basate su alcune descrizioni di testo in russo e inglese.

Una stanza luminosa con dettagli verdi creata dalla rete neurale

Il processo di creazione avviene così: in primo luogo, una rete neurale elabora una richiesta di testo e genera immagini; la seconda seleziona le immagini che sono più appropriate alla richiesta; la terza aumenta le loro dimensioni mantenendone la qualità.

Per ottenere un'immagine, è necessario andare su sito Rudalle.ru o utilizzare un bot di rete neurale su Telegram, inserire la descrizione dell'immagine desiderata e attendere. In media, l'immagine appare in pochi minuti. È possibile inoltrare un numero illimitato di richieste; la rete neurale produrrà ogni volta un nuovo risultato, anche se la richiesta rimane la stessa.

Il Cremlino di Mosca

La rete neurale continua ad aggiornarsi sulle base delle immagini e dei testi. Sber sottolinea che la rete neurale ha un grande potenziale: può essere utilizzata per creare immagini di interior design, foto di stock, immagini per la pubblicità, copywriting, oltre che per il design architettonico e industriale.

Il posto più bello della Russia secondo la rete neurale

Tuttavia, alcune delle immagini prodotte risultano a dir poco divertenti o inquietanti, e gli utenti russi dei social non hanno resistito dal condividere i loro risultati.

Una donna russa secondo l'interpretazione della rete neurale

Uomo con berretto

Questo è ciò che la rete neurale pensa sia un “Kotik kommunist” (Gatto comunista):

“Yekarnyy Babai” (un eufemismo per una parolaccia):

Благодаря ruDALL-E XL теперь мы знаем как выглядит ёкарный бабай. #ruDallepic.twitter.com/E4yssl4kRs — Alexei ❌ KLENIN (@AlexeiKlenin) November 3, 2021

“Kovidnye Ogranichenie” (restrizioni anti-covid):

Фото сгенерировано моделью ruDALL-E от Сбера по запросу "ковидные ограничения" pic.twitter.com/r1FFr6ozVu — ЛАТNЧОРП ОТЕ R RYXAH (@wlsock) November 7, 2021

Gli ABBA:

Тут такое мрачное дело, камрады. Сберман Сбреф, буде не к ночи помянут, от щедрот своих даровал нам нейросеть ruDALL-E. Я как раз размышлял, чего бы ей втулить в запрос, когда увидел Суфин твит 👇 и, соответственно, вбил туда "Группа ABBA". Результат ниже.https://t.co/yubhRZtq41pic.twitter.com/Zrous2VXZ5 — Fresh Breath (@FreshBreath7) November 5, 2021

“Shedevr Sovremennogo Iskusstva” (Capolavoro di arte contemporanea):

"Шедевр современного искусства", создано с помощью ruDALL-E, 2021 pic.twitter.com/6blVWTxNT8 — модная деревенская сатана (@fruen_fra_havet) November 5, 2021

“Ministerskvo Lyubvi” (“Ministry of Love”):

Фото сгенерировано моделью ruDALL-E от Сбера по запросу "министерство любви" pic.twitter.com/cWmqAw0IhW — ЛАТNЧОРП ОТЕ R RYXAH (@wlsock) November 7, 2021

“Voskhititelnaya pustota” (Vuoto delizioso):

“Inoplanetyane” (Alieni):

“Lenin v galstuke” (Lenin in giacca):

E questo secondo la rete neurale sarebbe il logo di Russia Beyond:

Il logo di Russia Beyond interpretato dalla rete neurale

Il logo di Russia Beyond

