I veicoli militari russi di cui non avete mai sentito parlare

Queste macchine possono viaggiare in condizioni estreme, resistere alle mine e persino galleggiare sull'acqua con uomini pesantemente armati a bordo

Tiger

Questo veicolo è stato creato per il pattugliamento e la ricognizione, oltre che per fornire supporto di fuoco alle fanterie. Può trasportare fino a dieci soldati completamente equipaggiati su strade dove le auto normali non riuscirebbero a passare.

Il veicolo è stato creato appositamente per scopi militari, ma esistono anche delle versioni nate per scopi civili: sostanzialmente, si tratta di veicoli pressoché identici a quelli da guerra ma privi di armi.

Esistono circa 20 versioni del Tiger, capaci di avanzare sopra un metro d’acqua e di correre a una velocità di 140 km/h con 700 kg di armatura a bordo. Alcuni modelli del Tiger riescono addirittura a resistere all'esplosione di una mina.

Attualmente il veicolo è sottoposto a una serie di modifiche: l'obiettivo è creare un “guscio” nuovo basato sul telaio già esistente che si è dimostrato valido durante la campagna militare in Siria.

Vityaz-2, il camion con un "segreto"

L'esercito russo ha in dotazione anche il “Vityaz-2”, un camion con un modulo blindato nascosto sotto un telone (ribattezzato dai soldati il “camion con un segreto”).

La caratteristica principale di questo veicolo è il suo aspetto ingannevole: dall'esterno sembra un normale Ural-4320, ma all'interno nasconde un guscio corazzato capace di trasportare fino a 16 soldati. Può resistere ai colpi dei più comuni fucili d'assalto (5,45x39 mm e 7,62x39 mm), anche da una distanza ravvicinata.

La cabina di guida offre una protezione addirittura maggiore: può salvare il personale dal fuoco dei fucili di precisione calibro 7,62x54 mm.

Entrambi i moduli (quello del conducente e quello dei soldati) hanno piccole fessure attraverso le quali si può sparare ai nemici.

Il “Vityaz-2” può resistere a una mina e all’esplosione di un dispositivo equivalente a due chili di TNT.

Questo blindato ha un motore con una capacità di 285 CV e un cambio a 9 velocità; può raggiungere una velocità massima di 90 km/h e percorrere fino a 1.000 km con un solo serbatoio di carburante.

Typhoon

Questo veicolo è stato creato per avanzare su ogni tipo di terreno e in qualsiasi condizione atmosferica, da -50°C a +40°C. Può trasportare fino a 10 soldati e l'artiglieria antiaerea semovente, ma anche una gru, un carro attrezzi e altre attrezzature.

Tutti i veicoli della classe “Typhoon” sono basati su telai Kamaz a trazione integrale. Questi mostri di 15 tonnellate possono attraversare la neve e le dune di sabbia, e superare senza difficoltà gli ostacoli d’acqua.

I “Typhoon” vantano alcune delle armatura più avanzate presenti sul mercato, capaci di resistere a proiettili perforanti da 14,5 mm. Sono caratterizzati da strette feritoie per colpire i nemici e possono essere dotati di mitragliatrici controllate a distanza sulla parte superiore.

Gli ingegneri hanno inoltre installato delle telecamere sul perimetro del veicolo, in modo tale da permettere ai soldati all’interno di vedere ciò che succede intorno a loro senza uscire dal mezzo.

Vodnik

In russo, il termine “Vodnik” (equivalente al modello GAZ-3937) indica la “capacità di nuotare nell'acqua”; questo veicolo può superare gli ostacoli acquatici grazie a uno scafo appositamente progettato.

Questo modello si basa su una modifica speciale apportata al veicolo blindato leggero BTR-80, ben noto all'esercito russo per la sua funzionalità. Il “Vodnik” è fondamentalmente una macchina multiuso, un ibrido tra un veicolo fuoristrada e un veicolo manovrabile.

Ogni macchina può percorrere fino a 1.000 km con un solo serbatoio e viene utilizzata nell'esercito per il trasporto di personale, lavori di installazione, trasporto di rimorchi con merci e attrezzature.

Veicoli blindati "Vystrel"

Anche questo è un veicolo basato sul Kamaz, creato principalmente per gli ufficiali in comando e per il personale medico che opera al fronte.

Il “Vystrel” (“tiro”) ha la stessa classe di blindatura del veicolo “Typhoon”. È capace di resistere a proiettili perforanti da 14,5 mm, e passare sopra una mina senza riportare grossi danni.

Ma nell’esercito non sono molti i veicoli di questo tipo: al momento se ne contano un centinaio.

Il “Vystrel” è stato testato in zone di montagna, a un’altitudine di 4.500 metri, con temperature comprese tra i -45°C e -50°C. Riesce a sopportare un’umidità del 98% e raffiche di vento di 30 metri al secondo.

