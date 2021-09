Social network, dalla Russia arriva Yappy, il rivale di TikTok: riuscirà a superare la app cinese?

Gazprom-Media, la più grande holding mediatica russa di proprietà del gigante del gas Gazprom, si sta preparando a lanciare un'applicazione per competere con il popolarissimo TikTok, il social network per la condivisione di video virali. La notizia è stata riportata dall’agenzia RIA Novosti. La app, basata sullo stesso principio di TikTok, si chiama Yappy ed è già disponibile su AppStore, ma solo in una versione beta test chiusa.

“Alla fine dell’autunno presenteremo una nuova piattaforma che ospiterà brevi video dal formato verticale. Una delle tendenze del momento, infatti, è la verticalizzazione dei contenuti. L'87% degli utenti di smartphone consuma [contenuti] in forma verticale. Sveleremo tale piattaforma alla fine di novembre o all'inizio di dicembre. Penso che sarà interessante per tutti”, ha detto Aleksandr Jarov, presidente della società.

Yappy si rivolgerà soprattutto a un pubblico di giovani e giovanissimi (14-34enni), desiderosi di mettersi in vista e di sviluppare un proprio business grazie ai social: i blogger potranno pubblicare video fino a 60 secondi di lunghezza.

Ma la notizia incontra lo scetticismo degli specialisti, convinti che per far funzionare realmente il progetto e ricavare quote di mercato da TikTok saranno necessari notevoli sforzi promozionali, forti caratteristiche distintive e ingenti risorse finanziarie. TikTok, infatti, ha una presenza ormai molto solida anche in Russia: nel luglio 2021, la app cinese si era posizionata al quarto posto tra quelle più usate nel paese, dopo VKontakte, Instagram e Odnoklassniki, con 39,5 milioni di utenti.

Tuttavia, secondo alcuni commentatori, le leve legislative volte a favorire Yappy rispetto ai suoi rivali stranieri potrebbero davvero permettergli di crescere e di rivelarsi il nuovo fenomeno social del momento.

